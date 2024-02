Ternana-Spezia 1-1: finale pirotecnico, umbri beffati

Terni, 11 febbraio 2024 – La Ternana vede sfumare negli ultimi secondi del recupero la vittoria nello spareggio-salvezza con lo Spezia dopo essere passata in vantaggio allo scadere. E’ successo tutto nelle ultime battute della gara.

Dopo un primo tempo da dimenticare, una ripresa in crescita e un rigore fallito da Pereiro, Distefano ha sbloccato il risultato ad un minuto dal termine infilando Zoet su un cross di De Boer. Il “Liberati” è esploso di gioia ma la Ternana non è stata in grado di gestire il prezioso vantaggio e all’ultimo tuffo lo Spezia ha pareggiato i conti con Di Serio che ha risolto una situazione di rimpalli in area firmando la rete che ha salvato i liguri. Un’autentica mazzata per le fere, come il penalty che Pereiro si è fatto parare da Zoet al 13’ del secondo tempo, concesso per atterramento in area di Raimondo da parte dello stesso portiere. A tenere a galla le fere prima della rete del vantaggio rossoverde è stato l’estremo difensore Iannarilli, autore di importanti interventi sulle conclusioni di Falcinelli, Muhl e Salvatore Esposito. La Ternana interrompe la serie negativa di due sconfitte ma il finale dello scontro diretto per la salvezza lascia l’amaro in bocca e tanti rimpianti.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi (34’ st Dalle Mura), Casasola, Luperini (1’ st De Boer), Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro (20’ st Distefano), Raimondo (40’ st Dionisi). A disp.: Franchi, Sorensen, Boloca, Zoia, Faticanti, Marginean, Labojko, Favasuli. All. Breda

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet, Bertola, Muhl, Nikolaou (46’ st Moro), Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata (19’ st Elia), Jagiello (19’ st Di Serio), Verde (19’ st F. Esposito), Falcinelli (30’ st Bandinelli). A disp.: Crespi, Tanco, Jureskin, Vignali, Candelari, Pietra, Moro, Cipot. All. D’Angelo

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila

MARCATORI: 44’ st Distefano, 49’ st Di Serio

NOTE: Spettatori 3.870 (203 ospiti). Ammoniti: Luperini, Cassata, Mateju, Distefano. Angoli: 3 a 3. Recupero: 1’e 4’