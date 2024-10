Ternana, ’sunday night’ da incorniciare: "Penalizzazione, confidiamo in uno sconto"

La soddisfazione di Ignazio Abate per il convincente successo sull’Ascoli e la conferma delle rassicurazioni sul futuro della Ternana da parte del presidente Stefano D’Alessandro. E’ stato un "sunday night" da incorniciare per la fere, tornate alla vittoria e in vetta alla classifica, sebbene temporaneamente perché il Pescara ha una gara in meno e i rossoverdi, invece, sono a rischio di penalizzazione di punti in classifica. Su quest’ultimo fatto è tornato a parlare D’Alessandro, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nell’intervallo di Ternana-Ascoli. "Attendiamo la penalizzazione che è inevitabile – ha detto il presidente – ma confidiamo in uno sconto in quanto non appena insediatomi nel club ho provveduto ad effettuare gli adempimenti federali. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza la Ternana dal punto di vista economico, e sul futuro della società non ci sono problemi". Un intervento, questo, che dà garanzie e certezze all’intero ambiente ed alla squadra che è stata pubblicamente elogiata da Abate. "Sono molto soddisfatto – ha detto il tecnico perché i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. Abbiamo sbloccato il risultato nella ripresa ma la squadra mi ha convinto anche nel primo tempo perché ha controllato il gioco, ha avuto pazienza contro un avversario che ha corso tanto e si è espressa con più lucidità rispetto alla gara col Campobasso. C’è stata grande lettura delle situazioni di gioco e la vittoria è meritata. Ora, però, dobbiamo concentrarci sull’impegno in casa della Torres". La vittoria con l’Ascoli ha una dedica speciale, come rivelato da Alessio Curcio e Bruno Martella: "E’ per Samuele Damiani – hanno detto i due rossoverdi – che ha subito un brutto infortunio e a breve inizierà la riabilitazione. E’ un ragazzo eccezionale, un calciatore forte e lo aspettiamo in squadra". Nel posticipo serale di domenica Curcio ha realizzato la sua prima rete in campionato con la maglia delle fere, sottolineata da un’esultanza sotto la "Curva Nord". "Aspettavo da un po’ di tempo questo momento – ha detto l’attaccante – e finalmente è arrivato. Andare a gioire sotto la Curva è stata una liberazione". Serata positiva anche per Martella. "Come dice il nostro Mister – spiega il difensore – nella Ternana sono tutti titolari e finora stiamo sfruttando al meglio questa chance per l’unico obiettivo che, lo dico senza scaramanzia, è la Serie B. Meritano in ritorno tra i cadetti la piazza di Terni e la squadra". Le Fere riprenderanno a lavorare oggi (ore 15.30) al "Taddei", a porte aperte. Sotto osservazione Maestrelli. Tifosi: Claudio Maggi, presidente Centro Coordinamento, ha preso parte a Cagliari alla convention della Federazione sostenitori squadre di calcio.