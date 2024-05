Ternana, tornano i maxi-schermi al "Liberati". Sale l’attesa, a Bari oltre 20mila spettatori

Maxischermi con biglietto, dubbio-portiere, arbitro di grande esperienza, "San Nicola" già verso i 20 mila. In occasione della sfida d’andata dei playout in programma domani sera a Bari alle 20.30, la Ternana Calcio bissa l’iniziativa di proporre in video la partita al "Liberati". Rispetto a venerdì scorso c’è l’obbligo del biglietto d’ingresso al prezzo di 5 euro, non nominale (dunque non è necessario fornire un documento di riconoscimento). L’ingresso è libero e senza biglietto fino a 6 anni non compiuti. I settori aperti saranno Tribuna-Distinti B, Curva Est-Viciani e Curva Nord. La prevendita scatta alle 15 odierne presso i punti vendita indicati sul sito ufficiale della società rossoverde. L’acquisto sarà possibile anche domani dalle 16.00 ai botteghini dello stadio. A Bari, intanto, considerando gli oltre 10 mila biglietti già acquistati dai possessori della Bari Fan Card nella fase di prelazione (da ieri è iniziata a gonfie vele anche la vendita libera) appare sempre più probabile la presenza al "San Nicola" di oltre 30 mila spettatori.

Notiziario. Sembra esserci un importante dubbio per Roberto Breda. Riguarda la scelta del portiere. Ferma restando l’affidabilità mostrata da Vitali, vanno sottolineati i progressi di Iannarilli che è tornato nei convocati venerdì scorso per la sfida con la Feralpisalò in cui è rimasto in panchina. Il rientrante Casasola che ha scontato il turno di squalifica dovrebbe agire come destro dei tre centrali difensivi come accaduto con ottimi esiti contro il Catanzaro, anche considerando le valide prove fornite da Favasuli sulla corsia destra di centrocampo nelle ultime due partite. Vedremo se nell’odierna conferenza stampa (ore 12.15) il tecnico svelerà qualcosa in merito a quanto sopra. La seduta di rifinitura in programma alle 10.30 non dovrebbe generare novità sul fronte degli indisponibili. Il bollettino relativo all’allenamento di ieri è infatti identico a quello del giorno precedente: fermi Sgarbi, Favilli e Zuberek, lavoro personalizzato per Capuano, Marginean e Pyyhtia.

Arbitro. Come da previsioni, c’è un nome di assoluta esperienza per la sfida del "San Nicola". E’ stato designato Gianluca Aureliano di Bologna che vanta 44 partite in Serie A e 147 in Serie B. Il bilancio degli 11 precedenti con le Fere (uno in Coppa Italia): 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo incrocio è stato Ascoli-Ternana 2-0, lo scorso settembre. Gli assistenti sono Alessio Berti di Prato e Dario Cecconi di Empoli, il IV ufficiale Alessandro Prontera di Bologna. Var: Aleandro Di Paolo di Avezzano e Matteo Gariglio di Pinerolo.