Ternana tra Legnago e trattative di cessione. Mercoledì rossoverdi di nuovo in campo

Occhi puntati sul calendario, non soltanto quello del campionato. La squadra di Ignazio Abate ha ingranato le marce alte e mercoledì al "Liberati" contro il Legnago Salus (ore 18.30) avrà la possibilità di allungare ancora. Ma se dal campo stanno giungendo risposte convincenti, c’è attesa per quelle che dovranno arrivare dalla società, come noto interessata da settimane dalle trattative di cessione.

il presidente Nicola Guida starebbe portando avanti l’iter di cessione a una controparte su cui aleggia massima riservatezza. Non è chiaro se il nero su bianco in tal senso possa esserci già in settimana. Sarebbe auspicabile, considerando che il 30 settembre rappresenta la scadenza per un nuovo adempimento, ovvero quello inerente il versamento Iva. Quest’ultimo, in base ad affidabili indiscrezioni, non sembra comunque preoccupare. Guardando più in là, si arriva al 16 ottobre, quando dovranno essere corrisposte le retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto. Poi, attenzione al 16 dicembre, vedi mensilità di settembre e ottobre. E’ dunque inevitabile l’apprensione da parte dei tifosi rossoverdi, che potrebbe aumentare qualora dovessero dilatarsi i tempi della cessione, considerando quanto accaduto per la scadenza dello scorso 16 settembre, quando la Ternana ha solo parzialmente ottemperato agli adempimenti federali e per tale motivo la squadra avrà una penalizzazione in classifica (sembra di 2 punti, con qualche possibilità di riduzione a uno in caso di ricorso).

NOTIZIARIO. I rossoverdi intensificano la preparazione in vista della sfida con il Legnago Salus e alle ore 11 odierne svolgeranno una seduta a porte chiuse all’antistadio. Aloi resta l’unico indisponibile. Non è da escludere che Abate, dopo aver confermato in blocco a Pesaro l’undici schierato contro il Pineto, possa optare per un leggero turnover, anche valutando la successiva partita di Arezzo (domenica ore 14). Prosegue intanto la prevendita dei biglietti sul circuito VivaTicket, online e nei punti autorizzati. I botteghini del "Liberati" saranno aperti il giorno della partita, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Campionato primavera

Arriva all’ultimo minuto di recupero il riscatto immediato per i ragazzi di Stefano Morrone che fanno festa. Dopo l’immeritata sconfitta contro lo Spezia, alla seconda giornata arriva la vittoria 2-1 strappata con i denti e in extremis sul campo del Bari. I rossoverdi passano al 35’ con Pierdomenico. Al 10’ della ripresa c’è il pareggio di Labianca.

La Ternana vuole i tre punti e li ottiene al quintoi minuto di recupero grazie alla rete di Guaglianone che firma la vittoria.