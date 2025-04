Ternana, triennale per il tecnico Liverani: "Orgoglioso di tornare, qui per vincere"

Stefano D’Alessandro vulcanico ed esplosivo, Fabio Liverani pragmatico e deciso a compiere una nuova impresa. "Ringrazio Liverani per aver accettato – afferma il presidente D’Alessandro – e con lui inizia un progetto importante, con un contratto triennale, per fare qualcosa di importante".

"La Ternana gioca per vincere – esordisce Liverani – e con la mia idea di calcio preferisco giocare per questo piuttosto che per salvarmi. Sono orgoglioso di tornare qui, dove abbiamo fatto qualcosa di importante. E’ un ricordo indelebile. Una programmazione duratura con identità di vedute è quello che cercavo. La Ternana non può stare in questa categoria e per uscirne serve umiltà. Sale soltanto una squadra e ai playoff si cancella tutto. Non dipende tutto da noi. Proviamo a recuperare punti per giocarcela a Chiavari senza rimpianti. La squadra l’ho trovata bene. E’ un gruppo sano, ovviamente dispiaciuto dopo otto mesi di lavoro con uno staff, ma che vuole centrare l’obiettivo. Io li supporterò. Domenica ci sarà una partita fondamentale. Anche i meno impiegati possono dare un grande segnale . conclude il tecnico – e negli eventuali playoff avremo bisogno di tutti". ho capito"".

D’Alessandro inizia da quello che fu il primo esonero di Abate, poi rientrato su pressione della squadra: "Non tollero che se ne torni a parlare con motivazioni legate a un mancato inserimento in lista. Farò partire querele. Voglio il bene della Ternana. Sono andato a letto da primo in classifica, risvegliandomi dopo tre partite a -5. dalla Virtus Entella. Contano i numeri, dovevo invertire la rotta, non cerco l’unanimità dei consensi e devo fare del tutto per vincere il campionato. Non è vero che ero pronto con l’esonero di Abate e il più rammaricato sono io. La Società sta programmando, ma non lo si vuole vedere. Andiamo in trasferta in aereo per non appesantire i muscoli dei calciatori. Stiamo alzando il livello su tutto. Facciamo lo stadio e domattina (oggi, ndr) depositeremo in Comune la convenzione con il Pef. Siamo l’unico club che ha già prenotato il ritiro pre-campionato. Con Liverani ci siamo trovati perchè entrambi vogliamo vincere. Se non saliamo ci riproviamo l’anno prossimo. Il ricorso? Tutta la città deve volere che ci restituiscano quei punti. Gli esoneri? Quando sono arrivato ho voluto toccare il minimo possibile. Se arrivavo e facevo piazza pulita, magari non stavamo in questa situazione. Si deve avere il coraggio di scegliere quando non è ancora troppo tardi. La squadra – conclude D’Alessandro – mi aveva detto "siamo convinti che possiamo farcela" e ora siamo a -5".

Dal campo. Ieri, le prime due sedute dirette da Liverani in vista della gara con il Carpi (domenica al "Liberati" ore 15). Per Capuano (lavoro personalizzato) gli esami hanno escluso lesioni acute al flessore. Diagnosi ben peggiore per Romeo: "lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro già precedentemente infortunato". Lavora a parte Cicerelli (comunque squalificato come Vallocchia). Damiani è in gruppo e potrebbe rientrare in lista. Oggi seduta a porte chiuse alle 15.