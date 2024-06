Ternana verso il doppio derby. Summit Guida-Capozucca

di Augusto Austeri

TERNI

Per le Fere è molto probabile il girone B. Tra oggi e domani, intanto, potrebbe esserci un nuovo incontro Guida-Capozucca. In seguito all’eliminazione dai playoff di Avellino e Benevento, che dunque restano in Serie C nel raggruppamento meridionale, sono salite in modo notevole le possibilità che la Ternana venga inserita nel girone di Perugia e Gubbio. In tal caso i rossoverdi dovrebbero vedersela anche con altre avversarie e piazze competitive, o che comunque non vorranno recitare un ruolo di semplice comparsa. Parliamo del Pescara (che starebbe per affidare la panchina all’ex mister rossoverde Attilio Tesser), ma anche di Spal, Virtus Entella, Torres e Ancona. Vanno inoltre segnalate mine vaganti come Juventus Next Gen, Rimini, Ascoli, senza trascurare Arezzo e Pontedera che saranno guidate da ex calciatori rossoverdi, rispettivamente Emanuele Troise e Alessandro Agostini. Le certezze inizieranno a emergere nella giornata odierna, che coincide con il termine ultimo per l’iscrizione ai vari campionati. I rumors delle ultime ore relativi a società a rischio-iscrizione indicano ottimismo per Foggia, Ascoli e Team Altamura. Le criticità sembrano maggiori per Lecco e Turris. Alla finestra ci sono Milan U23 e Siracusa che guidano la graduatoria stilata in base ai parametri della Figc e della LegaPro. A breve torneranno a incontrarsi Nicola Guida e Stefano Capozucca. Sul tavolo c’è in primis l’eventuale prosecuzione del rapporto che lega il diesse alla Ternana. Capozucca ha ancora un anno di contratto, ma, ferma restando la reciproca stima tra lui e il presidente, la retrocessione in C ha generato dubbi in merito alla sua permanenza. È molto probabile che la decisione ufficiale possa esserci entro la fine della settimana, anche considerando l’enorme lavoro da svolgere per quanto riguarda l’allestimento della rosa e il monte-ingaggi.