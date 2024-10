Ternana verso il turnover. Abate e le tre sfide in 9 giorni

E’ un undici rossoverde mai scontato, almeno in alcuni ruoli. Le scelte di Abate nelle recenti partite sembrano confermare che varie seconde linee possono sempre avere chance per una maglia da titolare. Il tecnico ripone dunque importanza assoluta al lavoro settimanale, rifinitura inclusa, anche con particolare riferimento all’aspetto mentale palesato dai singoli. Il terzo aspetto è che devono essere le avversarie a preoccuparsi delle caratteristiche e delle varie opzioni della Ternana, fermi restando inevitabili accorgimenti e scelte che i rossoverdi adottano di volta in volta. Dunque, c’è curiosità per vedere come saranno amministrate le risorse nelle tre gare in nove giorni. Un mese fa, in una simile fase di calendario, c’è stata la prima dimostrazione che Abate non esita a dare fiducia anche ai giovani, anche al di là del modulo. Dopo la vittoria di Pesaro in cui venne schierato l’allora undici standard, contro il Legnago Salus il tecnico sorprese un po’ tutti proponendo dall’inizio Maestrelli, Donati e Carboni in un duttile 3-4-2-1. Si potrebbe dunque pensare che una sorta di turnover possa essere adottata per la gara di Sestri Levante in programma martedì, ma ogni previsione rischia di essere smentita, anche considerando che rispetto al precedente di cui sopra è sopraggiunta l’emergenza in mediana e che per la sfida di domani con il Rimini sembrano già esserci degli oggettivi ballottaggi, vedi Casasola-Donati Martella-Tito, Carboni-Curcio. Ieri la squadra si è allenata di mattina al "Taddei" e l’odierna rifinitura è in programma alle ore 10.30 a porte chiuse. Abate sarà in conferenza stampa alle 13.

Qui Rimini. La squadra di Antonio Buscè si propone generalmente con un 3-5-2 o anche 3-5-1-1 ed è imbattuta fuori casa. Il tecnico, che sta facendo a meno degli esterni Cioffi e Malagrida, lungodegenti, per domani sarà probabilmente costretto a rinunciare anche all’attaccante Cernigoi, già assente sabato scorso contro la Pianese. Ma Alessandro De Vitis lascia intendere che non è una partita dal pronostico chiuso: "La Ternana – spiega il centrocampista-difensore a Teleromagna – è forse la squadra che finora ha mostrato le cose migliori e spicca il numero dei gol che ha realizzato. Davanti ha giocatori molto forti per la categoria. La affronteremo con rispetto e attenzione, ma non sarà un impegno proibitivo. Siamo consapevoli di poter disputare una grande partita come abbiamo fatto a Perugia e Ascoli. Non lo dico così per dire. Abbiamo le caratteristiche per dare fastidio anche alla squadra che finora ha impressionato più di tutte".