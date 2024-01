Ternana, via libera a Pereiro. Urbanski e Amatucci nel mirino

Si è sbloccato il trasferimento di Gaston Pereiro (1995) dal Cagliari alla Ternana mentre nel mirino del "diesse" rossoverde Stefano Capozucca sono entrati altri due giovani di prospetto, cioè il trequartista polacco Kacper Urbanski (2004) del Bologna e il mediano Lorenzo Amatucci (2004) della Fiorentina. Nel frattempo, è prossimo l’arrivo dell’attaccante Jan Zuberek (2004) dalla Primavera dell’Inter, ed è stato definito l’ingaggio del difensore Gabriel Boloca (2001) – fratello di Daniel, centrocampista del Sassuolo – proveniente dall’Albenga ma in prova con le fere dall’inizio del mese. Pereiro ha risolto alcune pendenze col Cagliari che avevano rallentato l’operazione relativa al suo passaggio con le fere, per cui l’uruguaiano andrà a raccogliere l’eredità di Cesar Falletti (1992). Le tempistiche dell’arrivo a Terni dell’esperto trequartista, però, sono ancora legate all’emergenza nel reparto d’attacco venutasi a determinare nella squadra allenata da Claudio Ranieri. I sardi sono comunque molto attivi sul mercato per risolvere la temporanea carenza di calciatori offensivi, e per la gara di domenica contro il Bologna Ranieri sarebbe anche orientato a pescare nella Primavera allenata dall’ex rossoverde Fabio Pisacane. Fattori, questi, che potrebbero liberare a breve Pereiro. L’interesse di Capozucca per Urbanski del Bologna, invece, sarebbe dettato dalla volontà di affiancare a Pereiro un’alternativa nel ruolo di trequartista, mentre Amatucci potrebbe venir utile nel caso di cessione di Marginean (2001), da attuare in accordo col Sassuolo che detiene il cartellino. Amatucci, però, interessa anche al Pisa. Il difensore Christian Travaglini (2000) è stato trasferito al Taranto. Le fere, intanto, proseguono nella preparazione alla trasferta a Bari di dopodomani (Arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto). Nella seduta di ieri, al "Taddei", lavoro personalizzato e terapie per Mantovani, Favilli, Capuano e Viviani. Oggi lavoro all’antistadio (ore 10.30), ancora a porte chiuse.