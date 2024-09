Troppa Ternana per la Vis Pesaro. Blitz esterno con un gol per tempo

VIS PESARO

VIS PESARO (3-4-1-2): Vokovic; Palomba, Coppola, Tonucci (21’ st Neri); Pucciarelli, Di Paola (21’ st Tavernaro), Paganini, Zoia (35’ st Gambino), Orellana (38’ st Okoro); Nicastro, Cannavò. A disp.: Munari, Bove, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Forte, La Rosa. All.: Stellone.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (42’ st Patanè), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, Damiani; Romeo (42’ st Donati), Curcio (15’ st de Boer), Cicerelli (30’ st Maestrelli); Cianci (30’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Mattheus, Carboni, Krastev, Martella, Donnarumma. All.: Abate.

Arbitro: Lovison di Padova.

Marcatori: 44’ pt Cicerelli (R), 19’ st Capuano Ammoniti: Capuano, Di Paola, Cianci, Nicastro, Cannavò, Corradini. Recupero: 1‘ - 5‘. Spettatori: 2.008 (di cui 34 ospiti).

Le Fere sbancano il "Benelli" con una prova di grande spessore tattico e coesione. E’ la risposta migliore alle questioni societarie e alla penalizzazione in arrivo. I numeri lievitano: 4° risultato utile e terza gara a porta inviolata. Abate conferma l’undici schierato contro il Pineto. Stellone cambia ben quattro pedine rispetto alla gara con l’Arezzo. C’è il minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci. I rossoverdi spingono da subito, ma rischiano su una combinazione in area Cannavò-Orellana che trova pronto Vannucchi. Poi c’è una lunga fase di grande movimento su entrambi i fronti, con prevalenza del team locale. Il finale di tempo è targato Ternana. Al 41’ Corradini impegna Vukovic dalla distanza. Due minuti dopo Cianci controlla un pallone in area, Di Paola lo colpisce e per l’arbitro, ben piazzato, è rigore. Cicerelli trasforma con un freddo "cucchiaio". Al rientro negli spogliatoi si animano in campo le discussioni per l’episodio del rigore. La ripresa vede subito le Fere in cattedra. Ci sono una punizione alta di Cianci dal limite e un invenzione di Curcio dalla distanza che per poco non fa centro. Nicastro evita lo 0-2 salvando di testa sulla linea una girata di Cianci su pallone da calcio d’angolo. Il raddoppio è rinviato al 19’ e lo realizza Capuano di testa su calcio piazzato di Cicerelli. La Vis tenta la reazione: al 25’ Vannucchi è decisivo su un destro di Coppola dal limite. Due minuti dopo Paganini in rovesciata colpisce la traversa e sul successivo colpo di testa di Nicastro è Tito a respingere sulla linea. Al 78’ Romeo, lanciato in contropiede da Ferrante, spedisce a fil di palo. Nel finale Patanè si mangia il 3-0.

Derby il 10 novembre. La Lega Pro ha comunicato date e orari 8a-21a giornata. Ottobre: Ternana-Campobasso lunedì 7 (ore 20.30), Ternana-Ascoli domenica 13 (20.45), Torres-Ternana domenica 20 (ore 15), Ternana-Rimini venerdì 25 (20.30), Sestri Levante-Ternana martedì 29 (18.30). Novembre: Ternana-Spal sabato 3 (15.00), Perugia-Ternana domenica 10 (ore 15), Ternana-Lucchese domenica 17 (15.00), Carpi-Ternana lunedì 25 (20.30). Dicembre: Ternana-Milan Futuro domenica 1 (15.00), Pianese-Ternana sabato 7 (15.00), Ternana-Virtus Entella domenica 15 (15.00), Pescara-Ternana domenica 22 (19.30). Gennaio: Ternana-Pontedera lunedì 6 (17.30).