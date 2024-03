Terremoto Ancona, Colavitto esonerato. Il nuovo allenatore in una rosa di 5 nomi

La sconfitta di Recanati innesca un vero e proprio terremoto in casa Ancona: esonerato Gianluca Colavitto, accettate le dimissioni di Francesco Micciola. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare, con la squadra in zona playout e a una manciata di giorni dalla sfida con la Spal, la dirigenza dorica prova a raddrizzare la stagione cominciando da allenatore e diesse: "L’Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della prima squadra – rende noto la società –. Il club biancorosso ringrazia mister Colavitto, il vice Marco Noviello e il collaboratore tecnico Michele De Feudis, per l’attività sin qui svolta. Il club, inoltre, comunica di aver accettato le dimissioni del direttore sportivo Francesco Micciola che ringrazia per il lavoro svolto. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore". Se da un lato il diesse Francesco Micciola – che, almeno, dimettendosi compie l’ultimo atto della sua gestione assumendosi le proprie responsabilità – paga i tanti, troppi errori di una stagione sportivamente fallimentare, dall’altra Gianluca Colavitto resta dritto sulla sua nave che affonda sino all’ultima sconfitta, tornato ad Ancona dopo l’esonero dell’aprile 2023 con tanto rancore verso troppe persone e presto di nuovo in evidente difficoltà, al pari di un anno fa: 25 punti raccolti in 24 partite, troppo simili ai 9 di Donadel nelle prime 9 di campionato (10 con la Coppa) per poter restare alla guida di una squadra che a Recanati ha mostrato chiari sintomi d’insofferenza nei suoi confronti.

Entro oggi la società dovrebbe comunicare il nome del nuovo allenatore che dovrà condurre la squadra alla salvezza, prima di tutto. Sin dalle prime ore di ieri mattina l’amministratore delegato Roberta Nocelli sarebbe impegnata anche in qualità di direttore sportivo, naturalmente sempre a stretto contatto con il presidente Tony Tiong, per individuare la figura giusta come nuovo allenatore. Uno che abbia prima di tutto grande voglia di salvare l’Ancona, che sia in grado di trasmettere fiducia al gruppo, che sappia tirargli fuori il meglio e che creda lui per primo in questa salvezza, dunque arrivando ad Ancona motivatissimo. I nomi che circolano sarebbero cinque, al momento, ed è facile che tra questi già oggi possa uscire il nuovo allenatore biancorosso: ci sarebbero Roberto Venturato, classe 1963, ex guida di Cittadella e Spal, tra le tante, Luciano Foschi, classe 1967, ex allenatore di quel Lecco che lo scorso anno eliminò i dorici dai playoff, poi esonerato lo scorso ottobre, che vanta anche una brevissima parentesi estiva con l’Ancona di tanti anni fa, Carmine Gautieri, classe 1970, ex tecnico di Pisa, Triestina e Avellino, tra le tante, Roberto Boscaglia, classe 1968, ex Entella anche in B, Palermo e Foggia, e Giuseppe Pancaro, classe 1971, che da calciatore ha vestito le maglie di Lazio, Milan e Fiorentina e che da allenatore negli ultimi anni ha guidato la Pistoiese e il Monopoli, come in precedenza la Juve Stabia. Il nome giusto dovrebbe dunque uscire tra questi cinque, tutta gente esperta del campionato di serie C, e non solo. In ballo ci sarebbe un accordo per le prossime cinque partite, sempre che l’Ancona non finisca ai playout, ma anche il futuro insieme alla società dorica, che dipenderà soprattutto dall’esito del campionato in corso.

Giuseppe Poli