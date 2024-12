Terza categoria, davanti a 250 spettatori. Il Fano vince il derby di Tre Ponti. Decide una doppietta di Gueye

TRE PONTI

TRE PONTI (4-3-3): Ferri; Fiatti, Franceschini, Santicchia, Moretti; Giovagnoli, Toni (28’ st Cignotti), Bucci (19’ st Picchi); Urbinati ( 33’ st Babu), Hida (19’ st Oliva), Vispi. A disp. Avvisati, Perelli, De Padova, Agostinelli, Pasquini. All. Conti.

FANO CALCIO (4-3-3): Sodani; Guei, Nodari, D’Anzi, Incerti; Mea (46’ st Spuri), Omiccioli, Bianchi; Giovanelli (23’ st Patrignani, 33’ st Nieng), Gueye, Sabattini. A disp. Giulini, Riggioni, Orazi, Apezteguia, Manuelli, Casoli. All. Spendolini.

Arbitro: Giorgiani di Pesaro.

Reti: 6’ st e 45’ st Gueye.

Note: pomeriggio umido, terreno pesante, spettatori 250. Ammoniti: Gueye, Mea, Urbinati, Oliva. Angoli 5-8, recuperi 2’ + 5’.

Un coriaceo Tre Ponti rende la vita dura ad un Fano che si trova a mal partito su un terreno gibboso che annulla le differenze tecniche. I granata potrebbero mettere subito la partita in discesa al 3’ ma Omiccioli calcia fuori il rigore concesso per un "mani" su tiro di Gueye. La partita, piuttosto maschia si gioca su continui capovolgimenti di fronte, ma il primo tempo suscita poche emozioni. Nella ripresa dopo un errore sottoporta di Hida, nella replica il Fano trova al 6’ il vantaggio grazie ad una azione di Giovanelli che serve Gueye per la conclusione in rete. Intorno alla mezzore Sabattini si mangia un paio di occasioni, colpendo il palo al 29’. Il Tre Ponti ha la migliore occasione per pareggiare al 39’ con Babu, ma il suo tiro è bloccato a terra da Sodani. I granata raddoppiano all’inizio del recupero, ancora con Gueye, bravo a intercettare un errore di un difensore.

sil. cla.