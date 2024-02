Tifosi e designazione: arbitrerà De Angeli di Milano. Derby, da Ancona atteso il pieno

Oltre 350 tifosi dell’Ancona hanno già acquistato il biglietto per il derby di domani sera a Pesaro. Facile prevedere che per la chiusura di stasera il settore ospiti (588 posti) sarà gremito. Ora è attesa la risposta dei tifosi vissini. I biglietti sono in vendita nei soliti punti cittadini e sul circuito Vivaticket, ai seguenti prezzi: tribuna 25 euro (ridotto 22, ridottissimo 1); tribuna laterale e Prato 14 euro (12 e 1 euro). Confermata la promozione riservata alle società del territorio: 1 euro per i tesserati fino a 18 anni, 10 euro per gli accompagnatori. Botteghini dello stadio aperti oggi dalle 15 alle 19 e domani dalle 17,30 in poi.

Designazioni. Vis Pesaro-Ancona di domani (20,45) sarà diretta da Luca De Angeli di Milano (assistenti Ingenito di Piombino e Alessandrino di Bari, quarto uomo Verrocchi di Sulmona). De Angeli è al terzo anno di C e ha un precedente con i biancorossi: Pontedera-Vis 1-1 della scorsa stagione.

Squalifiche (prima parte): una giornata a Peda (Spal) e Brosco

(Pescara). Ammende: Rimini 1.200 euro, Cesena 600, Pescara 400, Arezzo 200.