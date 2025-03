Tifosi. Vis, sorriso e ritmi alti in vista di Ascoli

La primavera vissina ha riportato il bel tempo con la vittoria sulla Pianese, quella meteorologica stenta assai. Ieri al Benelli allenamento sotto la pioggia per i biancorossi, imbacuccati ma allegri. Basti vedere i ritmi della seduta, che Stellone ha preteso ad altissima intensità. Dapprima con situazioni di uscita palla a terra, poi con una partitella su metà campo, alla quale hanno preso parte tutti gli uomini che con la Pianese hanno avuto minutaggio incompleto o nullo, così da mettersi in pari con gli altri. I "titolari" hanno svolto solo la parte atletica, per poi dedicarsi alla palestra, secondo consuetudine nel primo allenamento della settimana. Ha corso a parte Kevin Cannavò, che con tutta evidenza salterà anche il derby di Ascoli puntando a quello successivo col Rimini. Evento piuttosto raro, la Vis questa settimana è stata risparmiata dal giudice, che ha invece fermato due giocatori dell’Ascoli. Stellone avrà quindi ampia scelta per la trasferta nel Piceno, potendo contare sui rientri di Coppola, Okoro, Peixoto e Vukovic. Quest’ultimo reduce dalla partecipazione all’International Cup di Doha con la Croazia U21.

In casa Ascoli, mister Di Carlo deve far fronte alle squalifiche del difensore Menna e del centrocampista Carpani, due elementi di spicco dell’undici bianconero. In emergenza la difesa, dove potrebbero rivedersi dal primo minuto Adjapong e Maurizii. A centrocampo l’ex Recanatese dovrebbe essere rimpiazzato da Baldassin, con qualche chance anche per l’under Bando. In attacco il rientrante Corazza, reduce da un virus influenzale, si giocherà il posto di punta centrale con Francesco Forte.

Infortunio. Stagione finita per Daniel Frey. Il centrocampista della Pianese, uscito sabato in barella dal Benelli alla mezzora della ripresa, ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Giudice. Ammende. Sestri Levante e Torres 600 euro, Carpi e Spal 200. Dirigenti: inibito fino al 15 aprile Fincatti (Legnago). Allenatori: una giornata e 500 euro di ammenda a Pinna (Torres) e Oddo (Milan). Calciatori: due giornate a Franzoni (Entella), una a Sia (Milan), Nicoli (Pianese), Fiordaliso e Zammarini (Spal), Carpani e Menna (Ascoli), Stramaccioni (Gubbio), Borsoi (Pineto).

Designazioni. Ascoli-Vis Pesaro di domenica prossima (ore 15) sarà diretta da Dario Di Francesco di Ostia Lido, assistenti Nicosia di Saronno e Palermo di Pisa, quarto uomo Di Cicco di Lanciano. Di Francesco è al 4°anno di C. Tre i precedenti con la Vis, e sono tutte sconfitte: Reggiana-Vis 3-0 e Siena-Vis 4-0 del 2022-23, Ancona-Vis 3-1 del 2021-22. Un precedente con il Picchio: Torres-Ascoli 1-2 del 1° dicembre scorso.