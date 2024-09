Tim Howard durissimo su Guardiola: "La rovina del calcio”

Barcellona, 25 settembre 2024 – Tim Howard non ci sta: secondo lui, Pep Guardiola, uno dei migliori allenatori di calcio della storia, ha rovinato il gioco del calcio. Nel famoso podcast It’s Called Soccer condotto dagli ex giocatori Jamie Carragher e Gary Neville, l’ex portiere dell’Everton e della nazionale statunitense ha voluto lanciare un messaggio forte nei confronti del tecnico del Manchester City. È innegabile che dall’avvento di Guardiola il gioco del calcio sia cambiato: sono in tanti gli allenatori ad aver preso spunto dalle sue tattiche, a partire dal possesso palla intenso per arrivare al “falso nove”, passando per la costruzione dal basso e l’uscita palla al piede da tutte le situazioni di pressing. Insomma, Guardiola ha insegnato che tutti possono giocare un “calcio posizionale”, ma non è così, non tutti possono permettersi di farlo. Forse solamente tre squadre al mondo". Nonostante la durezza delle parole di Howard, il palmares dell’allenatore del Manchester City però parla chiaro: tre campionati spagnoli vinti, due Coppe di Spagna e tre Supercoppe di Spagna con il Barcellona, tre campionati tedeschi e due Coppe di Germania con il Bayern, e ben sei campionati inglesi, 4 Coppe di Lega inglese (record insieme a Alex Ferguson, José Mourinho e Brian Clough), due Coppe d’Inghilterra e tre Community Shield. In ambito internazionale, poi, spiccano le tre Champions League conquistate con il Barcellona (2) e il Manchester City (1), quest’ultima poco più di un anno fa in finale contro l’Inter. A Guardiola, poi, si deve anche la cucitura su misura di un ruolo per diversi giocatori, uno dei quali è sicuramente Lionel Messi, che veniva spesso schierato, appunto, come “falso nove”, un ruolo tanto innovativo quanto efficace per le caratteristiche tecniche dell’argentino.

Non è un caso che siano tanti gli allenatori che prendano Guardiola come punto di riferimento, così come non è un caso che vi siano alcuni dei suoi “discepoli” in alcune delle panchine più prestigiose al mondo: Arteta all’Arsenal, Kompany al Bayern Monaco e Maresca al Chelsea. Nonostante ciò, Howard è voluto andare controcorrente, criticando il modello Guardiola. L’ex portiere dell’Everton, infatti, ha evidenziato come non tutti possano fare il gioco del mister del Manchester City, perciò, secondo lui, più che il modello di calcio è sbagliata l’idea che tutti possano giocare come le squadre di Guardiola, con un calcio votato all’attacco. In conclusione, Howard ha espresso il suo parere anche su Pochettino, neo-allenatore della nazionale degli Stati Uniti, della quale è stato capitano per diversi anni: “Se si guarda alle migliori squadre di Pochettino, il Tottenham giocava con due linee di quattro più due davanti. E poi quando rompevano la linea lo facevano con quattro giocatori. Erano solidi in difesa, o almeno ci provavano. Credo che se si inizi a infondere questa determinazione in difesa, gli Stati Uniti possano diventare pericolosi, dal momento che in attacco hanno dei giocatori che gli permettono di esserlo”.