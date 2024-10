Torino-Como 1-0: il primo gol in Serie A di Njie regala i tre punti a Vanoli

Torino, 25 ottobre 2024 - Nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A il Torino supera il Como 1-0. Un primo tempo avaro di emozioni, con le due squadre che hanno giocato soprattutto a centrocampo e sono state imprecise negli ultimi venti metri. Una grande occasione per parte: prima Fadera, bravo a rubre palla a un disattento Coco al limite dell'area, calcia male e trova l'opposizione di Milinkovic-Savic; poi Che Adams si vede annullare, per fuorigioco, il gol del vantaggio a cinque minuti dalla pausa. Nel secondo tempo la sfida cambia completamente, con occasioni da una parte e dall'altra. Le più grosse sono per Lazaro con Audero decisivo, poi Nico Paz trova un super Milinkovic (migliore in campo, assieme all'autore del gol). Chi trova la porta è il più giovane: Alieu Njie che al minuto 70 sfrutta al meglio un brutto errore di Braunoder. Con questo successo la squadra di Vanoli sale a 14 punti, mentre il Como resta al 14esimo posto a 9, con possibilità di sorpasso per Parma e Monza che inseguono a -2.

Primo tempo

Si comincia subito con un cartellino giallo all'Olimpico Grande Torino: ammonito Strefezza dopo 3 minuti per un allo su Ricci. Cutrone si sbraccia e chiama a sé Ayroldi protestando per un possibile tocco di mano in area di rigore del Torino da parte del centrale Saul Coco, ma il direttore di gara fa proseguire. Al ventesimo, tolta una conclusione velleitaria di Nico Paz, non ci sono state grandi emozioni in questo secondo anticipo tra Torino e Como, le due squadre continuano a studiarsi. Prima vera grande chance per il vantaggio sprecata da Fadera che ruba palla a Coco al limite dell'area e calcia trovando però Milinkovic-Savic. Arrivano tre gialli, di fatto, in fila: due all'indirizzo del Torino a Masina e Linetty (il primo commette fallo su Strefezza, il secondo protesta) e uno per Edoardo Goldaniga che ferma irregolarmente Linetty. Quattro ammoniti, due per parte, quando siamo arrivati al minuto 36', più gialli che tiri in porta. Costretto al Cambio Sergi Roberto, problemi muscolari peer l'ex Barcellona, al suo posto entra Braunoder. Annullato il vantaggio di Che Adams al 40': lancio lungo di Walukiewicz che trova la corsa di Adams, lo scozzese è bravo a scappare alle spalle di Kempf e arriva davanti ad Audero battendo l'ex Inter. Ayroldi però ferma tutto per fuorigioco, a inizio azione, proprio dell'attaccante. Dopo un minuto di recupero finisce 0-0 il primo tempo tra Torino e Como.

Secondo tempo

Comincia con un cambio il Torino: dentro Vojvoda e fuori Walukiewicz, dopo un primo tempo ordinato ma dove ha faticato a dare qualche strappo, questo cerca Vanoli. Subito Vojvoda che dalla destra mette dentro per Adams che controlla al limite dell'area piccola, si gira e prova la conclusione che viene deviata in angolo, ma Ayroldi ferma tutto per un fallo dell'attaccante su Kempf. Ancora il Torino che ha cominciato questo secondo tempo con tutt'altro piglio rispetto al primo e, soprattutto, al Como: Lazaro dalla sinistra crossa di trivela, la palla viene deviata da Kempf e si impenna, diventa buona per Ricci che colpisce col destro dal limite dell'area e la manda fuori di pochissimo. Sempre Torino a costruire, con Sanabria che va via in mezzo a due e sventaglia sulla destra per Vojvoda che mette giù e imbuca per Adams, l'attaccante calcia, la palla viene deviata e si impenna al limite dell'area piccola dove Goldaniga è provvidenziale a negare il gol del vantaggio. Al 56' è Audero a dire di no a Lazaro e tenere il risultato sullo 0-0: bravo il portiere che leva dalla porta il colpo di testa dell'esterno che da pochi passi ha staccato tutto solo sul cross di Vojvoda. Si fa vedere anche il Como all'ora di gioco con Strefezza che riceve da Nico Paz e calcia di prima, ma riflesso di Milinkovic-Savic che allontana. Doppio cambio Torino: fuori Linetty e Sanabria per Gineitis e Njie al 65'. Prende fiducia il Como, anche grazie a qualche errore di impostazione del Toro, con Cutrone che vola verso la porta di Milinkovic, entra in area e calcia ma arriva Coco in scivolata che mette in angolo. Paratone di Milinkovic-Savic su Nico Paz: lo spagnolo riceve dai venti metri sulla sinistra, se la sistema e calcia forte verso l'angolino alto ma c'è l'estremo difensore granata ad allontanare in angolo. Dalla bandierina palla forte e tesa in mezzo con Dossena che calcia al volo alto. Cambia Vanoli che manda dentro Tameze per Vlasic, manifesto di come la partita sia cambiata dall'uscita di Linetty: poco equilibrio e filtro a centrocampo per i padroni di casa che hanno lasciato grandi spazi agli avversari. Vantaggio Torino ha segnato Njie al 75': follia di Braunoder che sbaglia completamente il retropassaggio verso Audero, il classe 2006 ci crede, insegue il pallone e anticipa il portiere, lo salta e segna il primo gol tra i professionisti. Ne cambia tre Fabregas: dentro Mazzitelli, Jasim e il grande ex Belotti per Fadera, Paz e Moreno. Cinque di recupero, forcing della squadra di Fabregas, ma il Torino è tutto dietro la linea del pallone e ci pensa un super Milinkovic-Savic a dire di no a Mazzitelli al 95'. Finisce 1-0 per il Torino, la decide Alieu Njie.

Tabellino

Formazioni

Torino (3-5-2): M. Savic; Coco, Maripan, Walukiewicz (Vojvoda, 46'); Lazaro, Ricci, Linetty (Gineitis, 65'), Vlasic (Tameze, 73'), Masina; Adams, Sanabria (Nije, 65') Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (Mazzitelli, 83'); S. Roberto (Braunoder, 37'), Perrone; Strefezza (Da Cunha, 74'), Paz (Belotti, 83'), Fadera (Jasim, 83'); Cutrone

Reti: Alieu Njie (TOR) 75'