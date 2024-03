Torino-Fiorentina 0-0: un punto a testa con il Var che ha detto no a Zapata

Torino, 2 marzo 2024 - Torino e Fiorentina si giocano punti pesanti in ottica coppe europee in questo sabato sera di Serie A. L'anticipo della 27° giornata mette di fronte la squadra di Juric, che dopo le due sconfitte è alla ricerca di riscatto, con quella di Italiano che arriva dalla bella vittoria contro la Lazio al Franchi nell'ultimo turno. Due formazioni separate da cinque punti in classifica, con la viola settima a quota 41 e i granata decimi a -4 dalla Lazio che, però, ha una gara in più. Per quanto riguarda le formazioni, Juric ritrova Rodriguez dietro, assieme a Buongiorno e Djidji. Sulle fasce non c'è Lazaro, al suo posto Masina e dall'altra parte intoccabile Bellanova. Linetty e Ilic in mediana, con Vlasic alle spalle del duo Sanabria-Zapata in attacco. Cambiando panchina, Italiano si affida al suo solito 4-2-3-1 con Ranieri (Quarta è out) e Milenkovic al centro della difesa e Kayode, Biraghi i terzini. C'è Arthur assieme a Bonaventura nei due dietro, dunque più tecnica e meno muscoli per la viola visto che Mandragora e Duncan partiranno dalla panchina. I quattro uomini avanzati sono: Nico, Beltran, Sottil e il Gallo Belotti, grande ex della serata.

Primo tempo

Dopo dieci minuti Juric deve mettere mano alla sua panchina, con Ivan Ilic che è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Samuele Ricci. Primo quarto d'ora con le due squadre che si studiano, la Fiorentina al momento non fa valere la sua supremazia nel palleggio nonostante la scelta di Italiano di avere giocatori più tecnici a centrocampo. Primo squillo di Zapata al 18', con il colombiano che si libera di Kayode e calcia col destro, palla alta di poco. Adesso attacca il Toro, che si fa vedere dalle parti di Terracciano anche con Vlasic che strozza troppo il tiro rasoterra e il portiere viola la mette in angolo. Check Var per un possibile tocco di mano di Belotti nella propria area, ma dal replay si evince chiaramente che l'ex attaccante di Roma e, proprio, Torino devia il pallone con la spalla e quindi niente rigore per i granata. Primo squillo della Fiorentina al 25' con Biraghi che crossa col suo mancino, trova Gonzalez che prende il tempo su Djidji e colpisce il pallone che termina di poco sul fondo. Al 31' sbaglia tutto Sanabria: rilancione di Milinkovic che trova l'attaccante che si invola in uno contro uno con Terracciano, ma aspetta troppo e rimonta Ranieri che lo chiude all'ultimo. Segna il Torino con Zapata, ma il gol viene annullato dopo una review Var! Al minuto 40' il colombiano segna da fuori area con un bel tiro che si infila sotto la traversa, ma l'azione è viziata da un fallo proprio di Zapata su Milenkovic. Aumentano i contrasti e i falli in questo finale di primo tempo, con Marchetti che estrae gialli per Biraghi e Ricci, che si aggiungono a Ranieri. Espulso Ricci al 52'! Dopo due minuti dall'ammonizione, il centrocampista subisce un fallo da Arthur che voleva fermare il contropiede, il brasiliano viene ammonito, ma Marchetti giudica troppo veemente la protesta del giocatore italiano ed estrae il secondo giallo. Torino in 10 e c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, ma rimangono dubbi sulla scelta dell'arbitro di ammonire, quindi espellere, un giocatore per proteste dopo che già era entrato sul taccuino due minuti prima.

Secondo tempo

Cambi da una parte e dall'altra: il Torino manda dentro il classe 2004 Gineitis al posto di Sanabria, mentre per la Fiorentina entrano Barak e Maxime Lopez per Beltran e Arthur. La Fiorentina adesso vuole far valere l'uomo in più e la manovra della squadra di Italiano si fa sempre più avvolgente, ma negli ultimi venti metri continua a esserci troppa imprecisione. Il Torino, dal canto suo, fa l'unica cosa possibile in queste situazioni: non c'è più pressing alto, sono tutti dietro e poi si cerca di ripartire volando sulle corsie e appoggiandosi sempre e comunque a Zapata che è rimasto l'unico riferimento davanti. Bellissima ripartenza del Torino con un break splendido di Gineitis che ruba palla, salta un uomo, ribalta il campo e apre per Bellanova che calcia forte sul palo del portiere, ma Terracciano è attento e manda in angolo. Dalla bandierina la palla è a cercare Buongiorno, che però sfiora solo e la sfera va sul fondo. Novità tattica per Italiano: Mandragora dentro per Ranieri, dunque il centrocampista farà il difensore centrale, vista anche l'assenza di Martinez Quarta. Guadagna una bella punizione da poco fuori l'area di rigore sulla sinistra Duvan Zapata, che là davanti sta giocando praticamente da solo contro tutta la difesa della viola. Si sgola Terracciano con i suoi compagni che compongono la barriera, sulla palla Gineitis e Linetty, va il 66 che calcia alto con il sinistro. Che parata di Milinkovic-Savic al 62'! Bonaventura gira benissimo e trova l'incrocio dei pali con un grande gesto atletico, ma il portiere del Toro nega il gol al centrocampista grazie a un bella parata di puro istinto. Fuori Sottil e dentro Ikoné per Italiano, tatticamente non cambia nulla ma l'allenatore della viola vuole cercare di avere nuova verve davanti. Ritmo che rimane compassato, per come si sono messe le cose a fine primo tempo con il rosso a Ricci al Torino andrebbe bene anche uno 0-0, mentre la Fiorentina vuole trovare il gol del vantaggio ma scardinare la difesa granata non è semplice. A sette più recupero dalla fine cambia anche Juric: dentro Pietro Pellegri, fuori un esausto Duvan Zapata, autore di una prova più che sufficiente nonostante non sia riuscito a trovare il gol. Intervento duro di Barak ai danni di Bellanova, con il giocatore della Fiorentina che prende il giallo, mentre l'esterno ex Inter è a terra dolorante. Italiano manda dentro anche Mbala Nzola per Bonaventura, uno dei migliori dei suoi, mentre Juric cambia a centrocampo: Sazonov per Linetty. Tensione sulle panchine: fallo su Pellegri che fa arrabbiare Italiano, dall'altra parte Juric non ci sta e risponde per le rime al rivale. Ammonizione per l'allenatore della Fiorentina, rosso per quello del Toro. C'è stato un gesto pesante di Juric nei confronti di Italiano, tanto che gli uomini della Procura Federale si sono subito attivati, questo il motivo della diversa sanzione ai due allenatori. Ci prova Nico a giro da oltre venti metri col sinistro, ma Milikovic facile allontana di pugno. La Fiorentina prova il forcing nell'ultimo minuto di recupero, con una conclusione di Belotti che termina alta. Finisce 0-0 tra Torino e Fiorentina, con le due squadre che si spartiscono la posta in palio. Tensione nel finale, con il presidente del Torino Urbano Cairo che a bordo campo tranquillizza l'allenatore della viola Vincenzo Italiano che, dopo il fischio, era scattato come per andare a cercare Juric sugli spalti.

Tabellini

Formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty (Sazonov, 86'), Ilic (Ricci, 10'), Masina; Vlasic; Sanabria (Gineitis, 45'), Zapata (Pellegri, 83')

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri Mandragora, 54'), Biraghi; Arthur (Maxime Lopez, 45'), Bonaventura (Nzola, 85'); Gonzalez, Beltran (Barak, 45'), Sottil (Ikoné, 68'); Belotti