Il Bologna frena ancora: contro il Torino finisce 0-0

Torino, 3 maggio 2024 – Secondo pareggio consecutivo per il Bologna di Thiago Motta, che si fa fermare dal Torino dopo aver pareggiato contro l’Udinese. In terra granata finisce 0-0, con la formazione di Juric che è stata quella maggiormente pericolosa: traversa di Sanabria nel primo tempo, miracolo di Skorupski su Ilic nella ripresa.

Le scelte di Juric e Motta

Juric conferma il modulo a due punte, con Vlasic a supporto di Sanabria e Zapata. In mediana spazio a Ilic e Ricci, intoccabile Bellanova a destra mentre a sinistra gioca Vojvoda. In difesa tocca all’ex di giornata Masina al fianco di Buongiorno e Rodriguez, in porta c’è Milinkovic-Savic. Motta deve fare a meno di Beukema per squalifica: gioca Calafiori da centrale al fianco di Lucumi, con Posch e Kristiansen confermati da terzini. A centrocampo Fabbian vince il ballottaggio con El Azzouzi per sostituire l’infortunato Ferguson, completano il reparto Freuler ed Aebischer. Il tridente d’attacco è lo stesso che ha sfidato Roma e Udinese: Zirkzee come terminale offensivo, Saelemaekers e Ndoye da esterni, nuova panchina per Orsolini.

Traversa di Sanabria

Prima conclusione del match al quarto d’ora: contropiede Bologna condotto da Aebischer che serve Zirkzee, destro incrociato dell’attaccante olandese che non va lontano dal palo. Al 18’ colossale chance in favore del Torino: Sanabria incorna di testa su cross di Ilic ma centra la traversa, la palla diventa buona per Zapata che calcia colpendo Vlasic, decisivo Skorupski che con un piede intercetta la traiettoria della palla diretta in rete. La squadra di Thiago Motta fatica a trovare spazio quando ha la palla tra i piedi, al 37’ ci prova Aebischer da fuori area dopo un pallone allontanato dalla difesa del Torino: fuori di poco. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Pareggio a reti bianche

Pronti via nella ripresa e Zirkzee prova a sorprendere Milinkovic-Savic con un mancino potente sul primo palo: palla in curva. Al 60’ staffilata di Aebischer dalla distanza: attento Milinkovic-Savic che alza con le manone sopra la traversa. Al 67’ seconda clamorosa chance per il Torino: Ilic calcia da centro area con il sinistro ma trova il riflesso strepitoso di Skorupski, sulla ribattuta Zapata spara a botta sicura ma centra in pieno Sanabria che era in traiettoria. All’85’ ottimo recupero palla del Bologna a centrocampo e ripartenza condotta da Calafiori che arriva sul fondo e cerca un compagno a centro area: decisiva la diagonale difensiva dell’ex Masina che mette in corner. Al 90’ mischia in area di rigore su corner battuto da Orsolini: Milinkovic-Savic si ritrova il pallone tra le mani quasi sulla linea di porta. Tra Torino e Bologna finisce 0-0.