Torino-Lazio, dove vederla: i granata per conservare la vetta. Formazioni e orario

Torino, 28 settembre 2024 – La voglia di continuare a viaggiare con la testa tra le nuvole, contro il cinismo e la concretezza di chi ha appena mostrato i muscoli in Europa e vuole ricominciare a macinare risultati anche in campionato. Il Torino sta vivendo un inizio di stagione pressoché perfetto: dopo 5 giornate la squadra di Vanoli veleggia in vetta alla classifica in solitaria e vuole continuare almeno per un'altra settimana a coltivare questo sogno. Dall'altra parte la Lazio dopo l'inciampo contro la Fiorentina vuole tornare a macinare punti ed è attesa da una trasferta complicata, contro una squadra in salute. Granata e biancocelesti si affronteranno nella giornata di domani, domenica 29 settembre, allo stadio Olimpico Grande Torino, in una sfida valida per la sesta giornata di Serie A, calcio d'inizio fissato alle 12.30.

Nonostante la classifica al momento sorridi alla squadra piemontese, la settimana ha visto un po' il ribaltarsi degli umori tra queste due squadre che dovranno sfidarsi nella domenica del calcio italiano. Nella giornata di martedì infatti la formazione torinese ha dovuto salutare la Coppa Italia anzitempo, venendo eliminata per 1-2 dall'Empoli in un risultato a sorpresa. Al contrario invece la Lazio ha dominato la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, vincendo con un rotondo 0-3, che avrebbe potuto assumere anche contorni migliori per la squadra di Baroni. Due avvicinamenti alla sfida che hanno dunque ribaltato le premesse di classifica e mettono ancora più interesse su questo match della giornata di Serie A.

Per questa sfida delicata, l'associazione arbitri ha designato Simone Sozza, della sezione di Seregno, come arbitro della sfida. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Rossi, con Quarto Uomo Bonacina, mentre in sala Var siederanno Mazzoleni e La Penna. Appena due i precedenti tra l'arbitro e il Toro, con un bilancio di una sconfitta e un pareggio per i granata, cinque invece gli incroci con i biancocelesti, con una sola vittoria, da sommare a un pareggio e tre sconfitte. Per il direttore di gara si tratterà della direzione stagionale numero 8, la terza di Serie A, a cui aggiunge una partita di Europa League, 2 dei preliminari di Champions, 1 ai preliminari di Conference e 1 in Serie B.

Probabili formazioni

Vanoli recupera Vojvoda e probabilmente lo schiererà nuovamente tra i tre di difesa, con Coco e Masina, davanti a Milinkovic-Savic. Sulle fasce Sosa è in ballottaggio con Pedersen, il primo avvantaggiato sul secondo, con Lazaro sull'altro lato. In mediana confermati Tameze, Ricci e Ilic. In avanti confermatissimo Duvan Zapata, mentre è sfida aperta tra Sanabria e Adams per chi affiancherà il colombiano, attualmente il paraguayano sembra favorito.

Castellanos è recuperato, come confermato dal rientro in campo in Europa League, da capire se sarà titolare, in caso contrario al suo posto ci sarà Noslin. Dia resterà trequartista, mentre sulle corsie pronti Isaksen e Zaccagni. In mediana tornerà titolare Guendouzi al fianco di Rovella, mentre Vecino probabilmente sarà impiegato a gara in corso. Lazzari e Tavares saranno i terzini, con Gila e Romagnoli al centro, visti i problemi fisici accusati da Patric contro la Dinamo, in porta intoccabile Provedel.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. All. Paolo Vanoli.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Torino e Lazio dello stadio Olimpico Grande Torino, valevole per la sesta giornata di Serie A, inizierà alle ore 12.30 di domenica 29 settembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12:00. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Luca Farina ed Emanuele Giaccherini.