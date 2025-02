FRENATA in casa. La Dea non prende il Toro per le corna. Milinkovic-Savic para rigore e razzismo ATALANTA 1 TORINO 1 ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Djimsiti 6, Hien 6, Kolasinac 6 (30’pt Toloi 6.5); Bellanova 6.5, De Roon...