Il tecnico granata arriva al Dall’Ara in emergenza, ma con 7 risultati utili di fila: "I rossoblù sono un grande squadra». Vanoli avvisa il suo Toro: "Per noi stasera è come una finale»

Emergenza centrocampo per il Torino, che si presenterà sotto la Maratona senza Ricci (squalificato) e Tameze, fermato da guai ad un polpaccio. Assenze che si sommano a quelle ormai note di Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan e Njie. Ma i recenti risultati, 7 utili di fila, compresi i pari con Juve e Atalanta, garantiscono fiducia ed entusiasmo agli uomini di Vanoli, deciso a riscattare il ko dell’andata, l’ultimo ad oggi incassato dai granata.

"E’ una grande partita contro una grande squadra, importante, di qualità – così alla vigilia il tecnico del Toro –. Sono cresciuti ulteriormente, anche grazie alla Champions, consolidandosi con gli innesti portati dall’ultima finestra di mercato, e per questo servirà una gara di atteggiamento e personalità, fin da subito: tutte le squadre di Italiano in casa partono forte nei primi tempi per impostare gioco e intensità. Per noi sarà come un esame e come una finale".

Giovanni Poggi