Torino-Cagliari 2-0, la doppietta di Adams fa volare i granata

Torino, 24 gennaio 2025 - Il Torino è uscito vittorioso dal primo anticipo della 22^ giornata di Serie A. I granata si sono imposti per 2-0 su un Cagliari sceso sul prato dello stadio Olimpico con poche idee offensive. I sardi, incassato a freddo il gol di Ché Adams al 6', non sono mai riusciti a reagire efficacemente e hanno lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa, che hanno chiuso i conti nuovamente con Adams al minuto 61. I ragazzi di Vanoli salgono così a quota 26 punti, mentre i rossoblù restano fermi a 21, a sole due lunghezze dalla zona retrocessione.

Le formazioni titolari

Vanoli e Nicola schierano le loro squadre entrambi con il 4-2-3-1 di partenza. Il Torino sceglie Milinkovic Savic tra i pali, coperto dalla retroguardia composta da Pedersen, Maripan, Coco e Sosa. Ricci e Tameze formano la diga davanti alla difesa, Lazaro, Vlasic e Karamoh si posizionano alle spalle dell'unica punta Che Adams. Il Cagliari scende in campo con Caprile in porta e Zappa, Mina, Luperto e Obert nella linea a quattro. Marin e Deiola sono i due centrocampisti centrali, mentre sulla trequarti agiscono Zortea, Gaetano e Felici. Piccoli è il terminale offensivo.

Primo tempo

Il Torino comincia bene il match, con un buon piglio offensivo e il possesso del pallone nella metà campo avversaria. Al minuto 4 Zappa devìa una conclusione di Karamoh che era indirizzata in porta, ma due minuti dopo i granata non trovano opposizioni tra loro stessi e il gol. Il Cagliari soffre sulla fascia sinistra, dove Vlasic galoppa e serve Ricci. Il centrocampista italiano appoggia per la corrente Ché Adams, che punisce Caprile con un bel tiro che bacia la traversa e si insacca alle spalle dell'estremo difensore dei sardi. Portato il risultato dalla propria parte, la squadra di Vanoli attutisce la non eccessiva reazione degli ospiti, che non mettono finora in campo molte idee offensive. Il Toro addormenta i ritmi del match e va vicino al raddoppio alla mezz'ora. Ricci imbuca in profondità per Karamoh, che apre in due la retroguardia del Cagliari e si ritrova a tu per tu con Caprile: il portiere lo ipnotizza e sventa il pericolo. Le occasioni da gol arrivano solo nell'area di rigore degli isolani, che vengono nuovamente salvati da Caprile al 39', stavolta su una conclusione di Pedersen. L'ultimo lampo della prima frazione di gioco è del sempre attivo Karamoh, il quale ruba palla a Zappa e a giro di mancino costringe il portiere a smanacciare in calcio d'angolo. Le due squadre vanno al riposo con il Torino in vantaggio di un gol e con il completo controllo del gioco.

Secondo tempo

Pronti via e al Torino viene annullato subito il gol del raddoppio. I granata tornano in campo molto aggressivi e, al minuto 48, Lazaro sembra realizzare quello che sarebbe il suo primo gol in Serie A. A cancellare la gioia dei tifosi è il Var, che interviene per segnalare il fuorigioco precedente di Karamoh, autore dell'assist. Il Cagliari si salva e, poco dopo, deve ringraziare nuovamente un Caprile in ottima forma. L'estremo difensore interviene con una parata difficilissima su Tameze, che incorna di testa e si vede negata la marcatura da un tuffo basso felino del portiere dei sardi. Nicola effettua ben quattro sostituzioni tutte assieme per esprimere il proprio disappunto ai suoi ragazzi, che però tre minuti dopo incassano il gol del 2-0. Al 61' Karamoh colpisce in pieno il palo, il pallone resta in gioco e lo raccoglie ancora Ché Adams, che concretizza con il tap-in la propria doppietta personale. I rossoblù non riescono a reagire e non si fanno praticamente mai vedere nell'area avversaria, mentre i minuti scorrono inesorabili. Dal canto proprio, il Toro si accontenta di amministrare il vantaggio e rallenta il passo.

Il tabellino del match

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen (66' Walukiewicz), Maripan, Saul Coco, Sosa (77' Masina); Ricci (84' Linetty), Tameze (66' Gineitis); Lazaro, Vlasic, Karamoh (84' Njie); Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (57' Augello); R. Marin (58' Makoumbou), Deiola (58' Adopo); Zortea, Gaetano (58' Pavoletti), Felici; Piccoli (76' Lapadula). Allenatore: Nicola.

Marcatori: 6' Adams (Tor), 61' Adams (Tor)

Direttore di gara: Kevin Bonacina.

Ammonizioni: Zortea (Cag)

