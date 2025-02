Torino-Genoa 1-1, Pinamonti impatta l'autogol di Thorsby. Finale infuocato

Torino, 8 febbraio 2025 - Un primo tempo tutt'altro che emozionante e piuttosto avaro di emozioni si chiude, in pieno recupero, con un corner battuto da Lazaro che genera una carambola impazzita che Thorsby chiude, suo malgrado, deviando la sfera nella propria porta: il Torino si trova così in vantaggio con il minimo sforzo, provando a chiudere i conti all'alba della ripresa. Il Genoa resiste al momento complicato e, anche grazie alle mosse di Vieira, impatta con Pinamonti, bravo a mandare nel sacco l'assist del subentrato Messias. L'equilibrio regna sovrano fino al recupero della ripresa. Anche stavolta il veleno è nella coda ma senza gol: i granata protestano per due trattenute in area ai danni di Adams e Sanabria, ma per l'arbitro Feliciani non ci sono gli estremi per assegnare alcun rigore e così il match, tra le polemiche (espulso un assistente di Vanoli) termina con un pareggio che lascia un po' entrambe le squadre nella terra di mezzo della classifica. Con il Genoa, che chiude in dieci per l'infortunio di Thorsby, ovviamente più soddisfatto del punteggio raccolto.

Le formazioni ufficiali

Vanoli sceglie un 5-4-1 che tra i pali vede Milinkovic-Savic, con Lazaro, Walukiewicz, Maripan, Coco e Sosa a comporre la linea di difesa e Vlasic, Ricci, Tameze e Karamoh a centrocampo: l'unica punta è invece Adams. Vieira replica con un 4-3-3 aperto da Leali, protetto da Sabelli, Vasquez, Matturro e Martin: sulla mediana agiscono Thorsby, Badelj e Frendrup, mentre in attacco tocca a Vitinha, Pinamonti e Miretti.

Primo tempo

Un controllo sbagliato di Ricci, con successivo fallo su Thorsby, regala subito al Genoa una punizione in zona offensiva che tuttavia non genererà pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic. Al 7' invece Leali deve smanacciare in corner sul destro dal limite di Vlasic: Sosa batte dalla bandierina e dagli sviluppi il muro rossoblù regge alle varie sollecitazioni. Proprio Sosa poco dopo, su suggerimento di Karamoh, prova la conclusione ma l'esito è nefasto. Il Torino costruisce bene in verticale, ma Adams viene contrato da Vasquez, con le buone e con le cattive, al momento di calciare dal limite dell'area piccola: la palla diventa buona per un contropiede condotto da Thorsby, che però sul più bello sbaglia il passaggio arretrato per un compagno che non c'è. Non buono l'approccio al match di Miretti, che prima sbaglia un appoggio all'apparenza facile per Pinamonti e poi non aggancia un suggerimento dalle retrovie. Al 26' Maripan anticipa alla grande gli attaccanti ospiti e serve Adams, che a sua volta va da Vlasic, che impegna Leali in due tempi. Poco dopo Tameze si ferma per un problema alla caviglia: al suo posto Vanoli getta nella mischia Gineitis. Al 36' Martin mette in mezzo una palla insidiosissima diretta a Pinamonti: Ricci chiude in corner in maniera provvidenziale. Si accende poi il duello tra Vitinha e Sosa: nel primo caso vince il numero 9 rossoblù, che però serve Thorsby quando è ormai già in fuorigioco, mentre nel secondo la spunta il 24 di casa, poi fortunato anche nel rimpallo successivo che consegna a Milinkovic-Savic la rimessa dal fondo. Al 42' Karamoh penetra in area e prova la conclusione verso il secondo palo: la potenza c'è, la precisione no. Al 44' Ricci cerca Vlasic con un lancio lungo che Leali intercetta poco prima della segnalazione del recupero: 2', al secondo dei quali Thorsby beffa Leali su un corner battuto da Lazaro che diventa poi una carambola impazzita nell'area ospite.

Secondo tempo

Il Torino prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo di fine primo tempo: Adams prova a cercare Karamoh, ma la difesa rossoblù spazza. Vieira corre ai ripari e inserisce Messias e Zanoli per Vitinha e Miretti. Al 53' Lazaro impegna Leali con una botta al volo da fuori: ci prova poi Adams, che riceve da Vlasic e calcia di potenza trovando solo l'esterno della rete. Piove sul bagnato sul Genoa quando Badelj si ferma per un guaio fisico: al suo posto Vieira getta nella mischia Masini. I rossoblù, dopo una fase di sofferenza, cominciano a salire di giri e prima sfiorano il pareggio con Zanoli, che al 67' è protagonista di un'incursione in area che Maripan respinge immolandosi con il corpo e poi trova l'1-1 un minuto dopo con Pinamonti, che incrocia il destro su assist di Messias (e con leggera deviazione proprio di Maripan) dopo che la retroguardia di casa aveva pasticciato su una costruzione dal basso. Vanoli chiama subito tre mosse: dentro Biraghi, Pedersen e Casadei per Sosa, Lazaro e Karamoh. Sale il nervosismo in seguito a un fallo su Gineitis: volano i gialli e vola anche il sinistro su punizione di Biraghi, che la difesa ospite riesce a scacciare via a fatica. Vieira rimpiazza Pinamonti con Ekuban, che pronti, via e deve fare i conti con un grande intervento di Maripan, tra i migliori della retroguardia granata. I rossoblù tornano ad attaccare e dagli sviluppi di un corner, complice un'uscita così così di Milinkovic-Savic, Zanoli avrebbe la palla buona per capitalizzare dal limite, ma la conclusione che ne viene fuori è una ciabattata che si spegne sul fondo. Vanoli si gioca la carta Sanabria per Vlasic: resta invece in campo Adams, che sembrava il prescelto per il cambio. Il Torino prova ad affidarsi ai piazzati per andare a caccia del nuovo vantaggio, magari contando ancora nel fattore recupero: stavolta l'extra time dice 4'. Al 91', in effetti, Casadei sfiora l'incornata vincente dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Biraghi. Al 94' nell'area rossoblù vanno giù prima Adams e poi Sanabria: per l'arbitro Feliciani è tutto regolare e così la partita termina 1-1, con il Genoa che nel finale perde anche per infortunio Thorsby, chiudendo la partita in dieci per appena una manciata di secondi.