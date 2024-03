Cioffi e i bianconeri riscoprono la paura. Zapata-Vlasic, è un Toro scatenato

SE

SE (3-5-1-1): Okoye 6.5; Ferreira 5.5 (1’ st Kristensen 6), Giannetti 5.5, Bijol 5.5; Pereyra 5 (30’ st Success 6), Payero 5 (31’ pt Ehizibue 5.5) (14’ st Ebosele 5.5), Walace 5, Lovric 5.5, Kamara 5.5 (14’ st Zemura 6); Thauvin 5.5; Lucca 6. Allenatore: Cioffi 5

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6; Vojvoda 6.5 (20’ st Lovato 6), Buongiorno 6.5 (38’ st Sazonov sv.), Masina 6; Bellanova 6 (38’ st Lazaro sv.), Ricci 6, Gineitis 6.5, Rodriguez 6; Vlasic 7; Okereke 6 (22’ st Sanabria 6), Zapata 7.5. Allenatore: Paro 6.5

Arbitro: Colombo di Como 6

RetI: 10’ pt Zapata, 8’ st Vlasic

Note: ammoniti: Walace, Ehizibue, Giannetti, Buongiorno, Sazonov Angoli: 3-4. Recupero: 1’, 5’.

Ci ha pensato l’ex di turno, Duvan Zapata, a mettere subito in discesa la partita per il Torino, complicando la vita all’Udinese per la quale ha giocato e segnato per due campionati. "Aver fatto dieci gol in campionato è un bel traguardo personale, voglio continuare così anche dopo la sosta", ha detto Zapata. "Abbiamo trovato subito gli spazi giusti contro una squadra che spesso si chiude, conquistando tre punti molto importanti. Mi ricordo bene il periodo vissuto all’Udinese, mi sono trovato molto bene. Oggi ho raggiunto un traguardo personale molto importante. Nazionale? Sono stato pre convocato, ma non andrò per le amichevoli".