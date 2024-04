Torino-Frosinone 0-0: poche emozioni e un punto a testa

Torino, 21 aprile 2024 - Il Frosinone va a casa del Torino in questa trentatreesima giornata di Serie A per cercare di tirarsi fuori dalla zona rossa dopo il 2-2 di Napoli. Dall'altra parte i granata, reduci dal pareggio nel derby contro la Juve, vogliono consolidare il loro nono posto con una vittoria e tenere vive le speranze europee. Di Francesco conferma Brescianini sulla trequarti, con Soulè e Cheddira davanti, mentre c'è Barrenechea in mediana con Mazzitelli. Juric tiene fuori Sanabria, preferito Okereke vicino a Zapata con Vlasic a supporto. A centrocampo Linetty e Ilic in mezzo con Bellanova e Vojvoda larghi. Tutti agli ordini di Antonio Rapuano.

Primo tempo

Il primo squillo del Torino arriva al sesto minuto con Linetty che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è molto lontano dalla porta di Turati. Il Frosinone risponde con una azione personale del solito Soulè che prima se ne va con un tunnel su Rodriguez e poi calcia in porta col mancino e la palla va fuori di poco, primo brivido vero di questo match al minuto 15'. Vediamo se la gara ora si accende dopo un primo quarto d'ora dominato dal palleggio a centrocampo e con un ritmo non proprio effervescente. Cheddira sull'out di destra contro due prova ad andarsene, ma Tameze chiude in angolo dal quale nasce un tiro di Valeri da fuori area ma il 32 col sinistro non trova la porta. Punizione per il Torino al 25' dai 35 metri dalla porta di Turati da posizione centrale, si gioca corto con Vojvoda che crossa dalla sinistra ma Turati è attento e coi pugni butta via. Sugli sviluppi della stessa azione nasce un tiro dalla bandierina per i padroni di casa, Vojvoda lo batte stretto a rientrare ma la difesa del Frosinone c'è. Ci prova Mazzitelli da posizione interessante dentro l'area, al volo, sulla palla di Soulè, ma la palla termina molto alta. Applaude i suoi Di Francesco. Vicino al gol il Torino al 31'! Bellanova vola sulla destra e mette in metto un bel cross basso a rimorchio per Vlasic che calcia di prima, Romagnoli fa buona guardia e dice no, pallone che diventa buono dal limite dell'area per Duvan Zapata che col destro manda largo di poco. Adesso spinge il Toro che riparte in contropiede con Vlasic che serve largo Buongiorno, poi Bellanova guadagna un angolo dal quale però non si concretizza nulla. Tutto sotto lo sguardo attento di Ivan Juric che, oggi, è in tribuna e al suo posto c'è il vice Paro. Arriva il primo giallo della gara all'indirizzo di Emanuele Valeri per un intervento in ritardo su Bellanova. Fa quasi tutto bene Mazziettlli: scivola Ilic, il 36 gli porta via palla a centrocampo, corre verso la porta per il corridoio centrale, nessuno lo va a prendere e dal limite calcia ma debole e addosso a Milinkovic che la fa sua. Al 41' altra chance per il Frosinone con Soulè che innesca Lirola, l'ex Sassuolo crossa di prima per Cheddira che col tacco cerca il gol della domenica ma Milinkovic-Savic è lì. Finisce il primo tempo 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Secondo tempo

In apertura di seconda frazione Zapata si libera di Lirola, ma poi sbaglia completamente il passaggio per Okereke e, dunque, sfuma una potenziale occasione per i padroni di casa. Al 55' il ritmo resta basso, il Frosinone non vuole concedere nulla ma sa che ha bisogno dei tre punti, il Torino vorrebbe ritrovare il successo dopo due pareggi. Okereke da sinistra si accentra e se la mette sul destro, ci pensa e poi anche imbeccato dal pubblico va al tiro a giro con l'interno ma la palla non è molto angolata e Turati respinge. Rischio clamoroso per il Torino! Rodriguez da ultimo uomo scivola e perde la palla, Walu Cheddira la porta via e corre verso la porte, decisivo Bellanova che è riuscito a rimontare e rendere più faticoso il tiro dell'ex Bari che comunque ha guadagnato un angolo. Linetty ferma Cheddira con un fallo e viene ammonito, punizione per il Frosinone dai 25 metri lievemente spostata sulla destra, Valeri e Soulè sul pallone. Barriera a quattro per MIlinkovic, con Vlasic a coccodrillo, Soulè tocca per Valeri che calcia forte sotto la barriera, lì però c'è Vlasic. Sul ribaltamento di fronte bravo Zapata a sgusciare via, ma ancora meglio fa Romagnoli che chiude in angolo in scivolata chiudendo la porta al colombiano. Primo cambio della partita, lo effettua il Torino: fuori Okereke e dentro il grande escluso iniziale Tony Sanabria al 67'. Ci prova al volo Soulè col mancino dal limite dell'area al volo dopo una palla ributtata fuori dalla difesa su angolo, ma il tiro è largo. Potenziale occasione Frosinone che su rilancio di Turati corre in contropiede con Brescianini, palla a cercare Cheddira in area che si libera di fisico di Buongiorno e poi però calcia addosso a Milinkovic. Rapuano però ferma tutto per fallo dell'ex Bari sul capitano granata. Ancora Frosinone con Zortea che crossa da destra a cercare Cheddira che però non ci arriva di pochissimo. Quindici minuti più recupero alla fine ed, eccezion fatta per questi ultimi due minuti, il leitmotiv della partita continua a essere lo stesso: tanto palleggio di entrambe le squadre, qualche imprecisione di troppo negli ultimi venti metri e poche, chiare, occasioni da gol.

Cambia ancora il Toro: fuori Vojvoda per Lazaro, ancora nessun cambio effettuato da Di Francesco. Dopo due minuti eccolo il primo cambio ospite: Seck per Brescianini, si alza quindi il baricentro. Prova la fuga Bellanova sulla sua corsia, Seck lo ferma col fisico e commette fallo, punizione dal lato corto dell'area di rigore per il Torino, con Ilic che va addirittura in porta ma il tiro finisce molto alto. Ancora, sempre, Raul Bellanova che questa volta si accentra e prova la conclusione che però termina alta a 5' più recupero dalla fine. Quattro minuti di recupero, con Seck che prova a ripartire ma sbaglia tutto regalando palla a Tameze. Salvataggio decisivo di Romagnoli su Zapata! Tameze dal limite imbuca per Duvan che controlla, si gira e calcia col destro e in scivolata Romagnoli la alza sopra la traversa. Rivedendo il replay però l'eventuale rete sarebbe stata annullata per fuorigioco di partenza del colombiano. Finisce qui, pareggiano 0-0 Torino e Frosinone. I granata salgono a quota 46 e restano al nono posto con la Fiorentina a -2 e con due partite in meno, mentre il Frosinone resta terzultimo con 28 punti a pari dell'Udinese che però deve terminare il match con la Roma.

Tabellino

Formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda (Lazaro, 76'); Vlasic; Zapata, Okereke (Sanabria, 67').

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé (Reinier, 88'), Brescianini (Seck, 78'); Cheddira (Cuni, 88').