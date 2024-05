Granata in maglia speciale per i 75 anni dalla strage di Superga: da Freuler e compagni una corona di fiori. Juric: "Motta è un mezzo genio»

A Torino per la storia e nel rispetto della storia. Il club rossoblù depositerà a Superga una corona di fiori in memoria della tragedia che colpì il grande Torino il 4 maggio del 1949. I granata scenderanno in campo con una maglia celebrativa in vista del 75esimo anniversario dell’incidente aereo. Una coincidenza che caricherà di significato il match, nonostante il Toro abbia poco da chiedere al campionato. Che i rossoblù non troveranno la strada spianata verso la storia e la Champions lo conferma Juric, ex compagno di Thiago e tecnico granata, che tesse le lodi del collega: "Dopo tanto tempo, ho visto qualcosa di nuovo e mi è piaciuto. La squadra Thiago l’ha costruita con il direttore, con giocatori di caratteristiche europee e il modo di giocare è particolare. Nemmeno fuori dall’Italia si vedono le loro giocate. Sono curioso di vedere Thiago cosa farà in un’eventuale nuova squadra". Juric, prossimo all’addio e in scadenza di contratto e che non è da escludere che sogni un approdo in rossoblù, alimenta le voci di un Thiago prossimo all’addio: "Era già un mezzo genio da calciatore. Ha avuto bisogno di tempo, a Bologna ha trovato la sua dimensione. Il suo background calcistico lo porta in una grande squadra, avrà una grande carriera". Intanto il granata prepara lo sgambetto: "Vestiamo una maglia importante: siamo pronti a dare il massimo con il Bologna".

Marcello Giordano