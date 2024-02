Torino-Lazio in tv, dove vederla: orario e probabili formazioni

Torino, 21 febbraio 2024 – Servono punti e servono subito per continuare la propria rincorsa al corso europeo, di fronte a diverse avversarie che non si fermano più. Nella giornata di domani il Torino e la Lazio si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino, in un altro scontro diretto per la zona europea, nel recupero della sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A, calcio d'inizio . All'andata ad imporsi furono i biancocelesti, i quali superarono i granata per 2-0 grazie alle reti di Vecino e Zaccagni.

La squadra di Juric, nonostante occupi il decimo posto, non ha ancora abbandonato il sogno di giocare una competizione continentale la prossima stagione. Nonostante le tante posizioni da scalare infatti la Champions dista 9 punti, sono tante le lunghezze da recuperare, ma non per questo ancora proibitiva. Il successo contro il Lecce è tornato ad alimentare queste ambizioni, visti anche diversi stop delle big davanti al Toro. Vincere con i capitolini significherebbe non solo accorciare il gruppo, tornando a solo due partite di distanza, ma superare anche i biancocelesti in classifica, al momento davanti ai piemontesi di un solo punto.

La Lazio però non ci starà a fare da vittima sacrificale ai sogni di gloria della formazione granata. Il ko contro il Bologna costringe la squadra laziale a un risultato positivo contro il Torino, per rimettersi subito a contatto con il quarto posto. Dopo una lunga rimonta nella prima parte di stagione, l'annata di Serie A sembrava stesse svoltando per il meglio, ma nelle ultime uscite è mancato un pizzico di continuità, andando così a minare quanto di buono fatto prima. I ragazzi di Sarri dovranno però fronteggiare una squadra che nel 2024 deve ancora conoscere il sapore della sconfitta. Sono ben 6 infatti i risultati utili consecutivi dei granata, con l'ultimo ko risalente alla trasferta di Firenze contro la Viola il 29 dicembre scorso.

La designazione arbitrale del recupero della sfida dell'Olimpico di Torino, recupero della ventunesima giornata di Serie A ha visto scegliere Federico La Penna della sezione di Roma 1 come arbitro dell'incontro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bahri, Prontera sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Sozza sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sono 7 in totali i precedenti tra il fischietto laziale e i granata, con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, tra cui anche l'ultimo ko stagionale dei granata contro la Fiorentina (1-0). Secondo precedente invece con i biancocelesti, l'unico precedente è il ko dell'undicesima giornata quest'anno contro il Bologna (1-0). Nel complesso sarà la tredicesima direzione stagionale per il fischietto romano, il decimo in Serie A, a cui somma una direzione in ciascuna delle seguenti competizioni: Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Serie B.

Probabili formazioni

Nel Torino ancora assenti i lungodegenti Rodriguez, Schuurs e Buongiorno, con quest'ultimo pronto a tornare a inizio marzo. Non ci saranno nemmeno Vojvoda, alle prese con un problema alla schiena, e Djidji, fermato da un colpo alla caviglia. Tameze ha l'influenza e non si è allenato. Rotazioni quasi obbligate dunque per Juric, che dovrebbe affidarsi a Sazonov, Lovato e Masina davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Ilic e Ricci al centro saranno supportati da Masina e Lazaro, mentre Vlasic agirà alle spalle di Sanabria e Zapata

Sarri farà ancora a meno di Zaccagni, Rovella e Patric, ma recupera Hysaj, il quale però non sarà tra i titolari. Davanti a Provedel infatti dovrebbero tornare Romagnoli e Gila al centro, supportati da Marusic a sinistra e Lazzari a destra. Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto in mediana, mentre confermato il tridente composto da Isaksen, Immobile e Felipe Anderson.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Ivan Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Torino e Lazio dello stadio Olimpico Grande Torino, valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45 di giovedì 22 febbraio 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), e Sky Sport (numero 254 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi.