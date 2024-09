Torino-Lecce 0-0, a vincere all'Olimpico sono le difese

Torino, 15 settembre 2024 - Torino e Lecce si sono spartite la posta in palio, nel match delle ore 15 della domenica di Serie A. In questa sfida, valida per la quarta giornata di campionato, Milinkovic Savic ha tenuto a galla i granata in un match che i salentini avrebbero probabilmente meritato di vincere ai punti. Alla fine Vanoli e Gotti si dividono il bottino e muovono entrambi la classifica.

Le formazioni titolari

Vanoli schiera il suo Torino con il 3-5-2 di partenza. In porta c'è il solito Milinkovic Savic, protetto da Vojvoda, Coco e Masina che formano la linea difensiva a tre. Lazaro e Pedersen sono i due esterni a tutto campo, mentre Ricci, Linetty e Ilic lavorano centralmente. Adams e Zapata compongono la coppia offensiva. Dall'altra parte Gotti preferisce il 4-2-3-1 per il Lecce, che schiera Falcone tra i pali e Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo dietro. Ramadani e Pierret formano la diga mediana, Berisha, Morente e Rebic agiscono alle spalle di Krstovic.

Primo tempo

Il Torino prende in mano il pallino del gioco e già al 5' si fa vedere con Ricci, che al volo in spaccata prova ad insaccare in rete un assist delizioso di Ilic: palla alta e Lecce che si salva. I salentini si affacciano nella metà campo avversaria grazie ad una ripartenza al minuto 8, che viene vanificata da una conclusione larga di Berisha scoccata da fuori area. Krstovic aumenta l'indice di pericolosità dei suoi un minuto dopo, quando salta netto Masina e si ritaglia lo spazio per una conclusione in diagonale, molto potente ma fuori di poco. Milinkovic Savic viene impegnato per la prima volta al 12', su un tentativo di Berisha dalla distanza bloccato in sicurezza. Il Torino non riesce a trovare varchi e gli ospiti sono pericolosi in contropiede. Attorno alla mezz'ora la squadra di Gotti continua a spingere e Krstovic e Gaspar non riescono ad inquadrare lo specchio della porta. Nel finale i ritmi calano e le due squadre vanno al riposo sul punteggio di parità.

Secondo tempo

Il match riparte da una situazione di equilibrio. I ritmi restano stabili, il Lecce sembra essere più pimpante dei padroni di casa e costruisce gioco e tesse trame di gioco interessanti sulla trequarti avversaria. Krstovic si accende al 67' e costringe Milinkovic Savic ad un mezzo miracolo, su una conclusione rasoterra e angolata che viene deviata in corner. Due minuti dopo, l'estremo difensore granata deve nuovamente superarsi per dire no a Krstovic, che a tu per tu non riesce a sbloccare il risultato. Si entra nella fase conclusiva della sfida e il Toro sembra stanco, mentre i salentini ricercano il gol che varrebbe i tre punti. Le emozioni stentano e le due compagini si dividono la posta in palio.

Il tabellino del match

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda (20' Walukiewicz), Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty (62' Tameze), Ilic (74' Gineitis), Pedersen (46' Sosa); Adams, Zapata (74' Karamoh). Allenatore: Vanoli.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret (46' Coulibaly); Berisha (70' Oudin), Morente (70' Rafia), Rebic (61' Pierotti); Krstovic. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Andrea Colombo.

Cartellini gialli: 23' Pierret, 45+1' Tete Morente, Rafia, Walukiewicz