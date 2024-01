Mazzarri gira a -20 dall’Inter, il neo arrivato Mazzocchi subito espulso: la protesta dei tifosi. Napoli da incubo, débacle a Torino

torino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (31’ st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6, Ricci 6, Ilic 6.5 (45’ st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7 (45’ st Karamoh sv); Sanabria 7 (47’ st Seck sv), Zapata 6.5 (31’ st Pellegri 6). Allenatore: Juric 7.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5.5 (14’ st Zerbin 6); Cajuste 5.5 (31’ st Gaetano 6), Lobotka 6, Zielinski 5.5 (1’ st Mazzocchi 4); Politano 6 (22’ st Lindstrom 6), Raspadori 5 (14’ st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. Allenatore: Mazzarri 5.

Arbitro: Marinelli di Aprilia 6.

Reti: 43’ pt Sanabria; 7’ st Vlasic, 21’ st Buongiorno.

Note: espulso Mazzocchi al 5’ st per gioco pericoloso. Amm. Zielinski, Juan Jesus.

Festeggia il Torino di Juric, che con un tris si riporta nella parte sinistra della classifica. Ma fa rumore anche la caduta del Napoli, che gira a metà campionato a -20 dall’Inter. Un incubo per Mazzarri, senza Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa. Esordio pessimo per Mazzocchi: entrato a inizio ripresa, dopo cinque minuti ha preso il rosso. I tifosi hanno contestato la squadra, il club conferma Mazzarri.