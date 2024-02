Pari senza emozioni tra Torino e Salernitana. Inzaghi respira, Juric se la prende

0

SALERNITANA

0

(3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (20’st Pellegri 5.5), Sazonov 6 (35’st Lovato sv), Rodriguez 6 (43’pt Masina 6); Bellanova 6.5, Ricci 6 (35’st Ilic sv), Linetty 6, Lazaro 6.5; Vlasic 5.5 (20’st Djidji 6); Sanabria 5, Zapata 5.5. Allenatore: Juric 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6.5, Boateng 6.5 (16’st Pellegrino 6), Pasalidis 6 (28’st Sambia 6); Zanoli 6, Maggiore 5.5, Basic 5.5, Bradaric 6; Candreva 6, Kastanos 5.5 (41’st Vignato sv); Tchaouna 6 (17’st Dia 6). Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.

Note: ammoniti Sazonov, Pierozzi, Linetty. Angoli: 10-1 per il Torino. Recupero: 4’; 6’.

Un pareggio tra granata, ma rosside di più la Salernitana di Pippo Inzaghi: "Ero preoccupato per l’emergenza in difesa, ho dovuto schierare Boateng dopo otto mesi in cui non ha giocato, rischiando che si facesse male. Il pareggio penso sia il risultato giusto, visto che abbiamo fatto un tiro a testa", ha detto il tecnico dei campani, mentre dall’altra parte Ivan Juric stuzzica i suoi tifosi: "Oggi c’era un bell’ambiente, dovrebbe essere sempre così perché non si dovrebbe basare sui risultati – ha detto il tecnico croato – e invece non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro. Sentire parlare di mediocrità è di una tristezza unica, il mio più grande rammarico è questo".