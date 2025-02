Torino-Milan: Conceiçao da fiducia a Thep. C'è Sanabria nell'attacco granata

Torino, 22 febbraio 2025 – La delusione per la eliminazione ai playoff di Champions per mano del Feyenoord è stata cocente in casa del Milan che già oggi punta a un parziale riscatto e alle 18 va a far visita al Torino di Paolo Vanoli, che all’andata sfiorò il colpaccio a San Siro, portandosi sul 2-0 e venendo riacciuffato dai rossoneri in pieno recupero: “La settimana è andata bene – ha spiegato il tecnico granata – al netto di qualche defezione come quella di Sosa, che ha la febbre e non credo che riuscirà a recuperare per questa gara. Anche Adams è stato alle prese con un affaticamento muscolare ma proverà ad esserci. Che Milan mi aspetto? Hanno fatto un mercato invernale e arriverà qui deluso e arrabbiato per quanto successo in settimana. Hanno bisogno di centrare l’obiettivo Champions e possono contare su giocatori in grado di fare la differenza. Noi, però, dovremo pensare soltanto a noi stessi e giocare una gara concentrata e ambiziosa. Non possiamo più buttare via punti”. Voltare pagina e cercare con tutte le forze tre punti per continuare ad inseguire l’obiettivo qualificazione in Champions, come sottolineato, è invece il principale obiettivo del Milan di Conceiçao: “Sarà una gara importante, contro un Torino che in questo inizio di nuovo anno ha perso solo contro il Bologna. Visti anche i precedenti, sarà una trasferta complicata. Per noi sarà come una finale di Champions e ogni partita dovrà essere così da qui alla fine. Come sta la squadra? Dopo una gara si volta pagina e si pensa subito a quella dopo. Il gruppo l’ho visto concentrato, anche se ovviamente uscire dalla Champions ha fatto male. Avevamo preparato bene quella gara ma nel calcio ci sono anche gli episodi. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e ad evolvere. C’è poco tempo. Potevamo già essere agli ottavi ma non ci siamo per colpa nostra. Bisogna pensare al quarto posto e alla Coppa Italia. Theo Hernandez? Non amo parlare di colore dei capelli. Conta essere dei professionisti e dare tutto. Gli ho parlato, è un patrimonio del club e sa di aver messo in difficoltà la squadra, ma contro il Toro ci sarà”.

Le possibili scelte di Vanoli e Conceiçao

Il Torino di Vanoli dovrebbe scendere in campo schierato con il consueto 4-2-3-1: Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi saranno i quattro difensori a protezione di Milinkovic-Savic. Gli azzurri Ricci e Casadei formeranno invece il tandem in mediana, con Lazaro, Vlasic e Elmas sulla trequarti, a supporto della punta Sanabria. Stesso modulo per il Milan di Conceiçao, alle prese con diverse assenze: nel reparto arretrato davanti a Maignan non ci sarà Walker, sostituito da Jimenez. Al fianco dello spagnolo i centrali Thiaw e Pavlovic e Theo Hernandez. In mediana ci sarà ancora Musah al fianco di Reijnders, con Fofana ancora tenuto a riposo a inizio gara. Davanti ancora spazio ai quattro tenori: saranno infatti Pulisic, Joao Felix e Leao ad agire alle spalle di Santi Gimenez. Orari e dove vedere la gara: la partita Torino-Milan, valida per uno degli anticipi del 26° turno di Serie A, sarà trasmesso oggi, sabato 22 febbraio, dalle ore 18 in diretta su DAZN e DAZN 1 e in streaming su app e sito di DAZN.

Probabili formazioni:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli. Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.