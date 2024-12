Torino-Napoli 0-1, Conte: "McTominay grande intuizione di mercato"

Torino, 1 dicembre 2024 - Nella conferenza stampa dell'antivigilia Antonio Conte si era lamentato dello scarso cinismo del suo Napoli. Le statistiche sembrano invece dire ben altro: gli azzurri sanno soffrire e, soprattutto, sanno capitalizzare quasi l'intero fatturato offensivo prodotto. Certo, se poi di fronte c'è un Vanja Milinkovic-Savic in versione saracinesca allora serve solo un gran mancino di Scott McTominay per beffarlo, tra l'altro sul suo palo, fortificando ulteriormente la vetta della classifica.

Le dichiarazioni di Conte

Lo scozzese è stato una delle principali richieste di mercato del tecnico salentino, che ai microfoni del dopo partita ha analizzato l'ennesimo successo di 'corto muso' dei suoi. "In queste gare, come in tutte le altre, bisogna fare attenzione ai dettagli. Tra esse cito i cambi: le loro mosse potevano crearci qualche problema e così quindi ho deciso di mantenermi calmo nello studio delle mie. Sono contento del risultato e della prestazione, perché il Torino non è mai semplice da affrontare in questo stadio e in quest'ambiente. E' un'ottima squadra allenata alla grande ma oggi, devo dirlo, il miglior granata è stato il loro portiere". In effetti, mai come oggi il Napoli ha creato tanto, sbattendo solo contro un Milinkovic-Savic in grande spolvero. "Oggi abbiamo attaccato in maniera cattiva l'area di rigore e solo la bravura del loro portiere ci ha privato di altri gol. Ci stiamo allenando da questo punto di vista, perché se vuoi costruire una squadra solida che vada in Europa occorre giocare in un certo modo". Per fortuna del Napoli il jolly quotidiano l'ha calato McTominay. "Non ho imposto condizioni o profili sul mercato: se poi mi si chiede un modo per rinforzare la squadra, allora cerco di non sbagliare calciatori. Su Scott siamo stati tutti bravi a lavorare sotto traccia: veniva dal Manchester United e aveva voglia di rivalsa e posso dire - conclude Conte - che non abbiamo sbagliato il colpo".

Le dichiarazioni di Vanoli

Dal maestro all'allievo Paolo Vanoli, che analizza il ko dei suoi, tra luci e ombre. "Sono contento della prestazione, ma non del risultato. Volevamo fare questa partita, prendendoli alti, ma bisogna essere più bravi e determinati a costruirsi gli episodi buoni. Abbiamo gestito bene la ripresa, ma ci è mancato il guizzo buono nel saltare l'uomo nelle zone pericolose. Avevo paura che il Napoli, abbassandosi, potesse diventare letale nelle ripartenze". Rischio in effetti corso diverse volte, mentre dall'altro lato l'attacco granata ha sparato quasi sempre a salve. "Un attaccante il fiuto giusto ce l'ha. Vanno migliorate tante cose, perché anche i centrocampisti possono trovare il gol. In generale - conclude Vanoli - dobbiamo migliorare in diverse cose, ma oggi i ragazzi, tra l'altro al cospetto di una squadra molto forte, hanno dato tutto".

