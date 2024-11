Torna il derby bresciano. Lume-Feralpi per il bronzo

LUMEZZANE (Brescia)

Torna il derby bresciano: alle 17.30, Lumezzane-FeralpiSalò. Grande attesa. Nell’ultima sfida (il 29 gennaio 2017) la formazione gardesana si è imposta 1-0 in Valgobbia. Da allora molte cose sono cambiate, con i rossoblù che sono scesi fino all’Eccellenza salvo poi risalire tra i professionisti lo scorso anno, mentre i verdeblù hanno fugacemente assaporato la cadetteria. Ora, di nuovo di fronte nella zona nobile della classifica. "Come col Vicenza – l’analisi di Franzini – dovremo fare una partita perfetta. La Feralpi ha forza ed esperienza: massima attenzione anche per la differenza d’età. Da parte nostra c’è grande voglia. Siamo in emergenza, soprattutto in difesa, ma la fiducia in questo gruppo è grande". Sul fronte gardesano è chiaro l’obiettivo di Diana, che ha giocato con la maglia rossoblù sul finire della sua carriera: "Vogliamo confermare i nostri progressi. Siamo consapevoli della forza dell’avversario che dovremo affrontare, ma vogliamo mettere in mostra tutto il nostro valore".

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Piga; Tenkorang, Taugourdeau, Malotti; Ferro, Monachello, Iori. All: Franzini.

FERALPISALÒ (3-4-1-2): Rinaldi; Pilati, Pasini, Rizzo; Pietrelli, Zennaro, Balestrero, Boci; Di Molfetta; Dubickas, Maistrello. All. Diana.