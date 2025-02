Torna il mal di trasferta. Modena è terra amara. Il Mantova spreca troppo

di Luca MarinoniIl Mantova si arrende 3-1 in casa del Modena e vede ridursi il suo vantaggio nei confronti della zona playout a tre soli punti. La sfida propone un copione ben conosciuto per la squadra di Possanzini, soprattutto in trasferta. I biancorossi lottano con generosità, ma incappano in qualche errore di troppo e, pur premendo in avanti con generosità, non riescono a raddrizzare la situazione. Al “Braglia“ sono gli ospiti a partire con maggiore efficacia. Galuppini prima e Radaelli dopo vanno vicini al vantaggio per i biancorossi, ma i canarini, complice un salvataggio di Caldara sulla linea di porta, mantengono invariato il punteggio. Sono così gli emiliani a sbloccare il risultato, con Caso, che al 18’ riceve da Palumbo, supera Radaelli e batte Festa. Il vantaggio carica i padroni di casa, che costringono il portiere biancorosso a due difficili interventi sempre su Caso, ma alla mezz’ora Mancuso riceve il pallone da Festa e si lancia in un assolo che conclude con un diagonale, trafiggendo Gagno. I canarini non si accontentano del pari e al 38’ trovano il nuovo allungo. Questa volta l’assist è di Defrel, il tocco vincente è di Palumbo, che manda al riposo in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa Possanzini spinge in avanti i suoi, ma i virgiliani non riescono ad andare oltre un palo colpito da Giordano al 13’. Il Modena si difende con ordine. Gli ospiti gestiscono maggiormente il pallone, ma la difesa gialloblù non si lascia sorprendere. Si aprono spazi invitanti e il Modena ci prova due volte con Mendes, Festa si fa trovare sempre pronto. Al 45’ il nuovo entrato Beyuku trova il varco giusto per firmare la rete del definitivo 3-1 che riempie di preoccupazioni un Mantova atteso sabato prossimo al Martelli dalla sfida casalinga contro il Sassuolo capolista.