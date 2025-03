Bologna a pranzo al Bentegodi, Italiano: "Vogliamo cambiare passo in trasferta"

Bologna, 8 marzo 2025 - Italiano contro il suo passato, per regalarsi un bel presente con un Bologna sempre più suo.

Domani a pranzo, rossoblù nella tana dell'Hellas (ore 12.30), per dare continuità alla bella vittoria contro il Cagliari e continuare la marcia verso l'Europa.

Mancherà Freuler (squalificato), ma dall'infermeria rientrano Holm e Pedrola, nel primo "lunch-match" della stagione, evento inedito fin qui per il mister e i suoi ragazzi.

"Con lo staff e con i ragazzi abbiamo parlato anche di questo, ma allenandosi sempre al mattino sono abituati a questo orario - dice alla vigilia Italiano -. Cambia poco, anche se è la prima volta quest'anno: dobbiamo cercare di metterci in testa in fretta che scesi dal letto si va allo stadio per disputare una partita importante".

Crescere lontani dal Dall’Ara

Importante sì, soprattutto in trasferta, dove nelle ultime settimane il Bologna ha faticato molto di più rispetto alle gare giocate al Dall'Ara. "Nell'ultimo periodo abbiamo alternato grandi prestazioni in casa a prestazioni non esaltanti fuori. Ci serve molta più attenzione, molta più personalità, per mostrare in 90 minuti quello che sappiamo fare, portandoci sempre dietro la nostra mentalità. Dobbiamo essere sempre gli stessi al Dall'Ara e in trasferta: è questo che fa la differenza in una squadra di calcio. La nostra crescita passa anche dalla capacità di migliorarci lontano dal nostro stadio, dove stiamo dimostrando di avere una marcia in più. Ne abbiamo discusso, e abbiamo visto anche qualche situazione. Domani ci aspetta una partita tosta contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo, che si esprime bene. Sappiamo che sarà dura".

Formazione del Bologna: le ultime notizie

Dubbi sul vice-Freuler, mentre sugli esterni d'attacco c'è grande abbondanza. "Mi porto ancora qualche dubbio su chi andrà a prendere il posto di Remo, avete visto tutti che giocatore è. Gli esterni? "Sono contento di averli tutti a disposizione e sono felice di come li ho gestiti, da Orsolini a Cambiaghi, che sta dimostrando il suo valore: Nicolò è uno che sprinta tanto ed è un elemento importante per noi. Poi ci sono Ndoye e Dominguez, che stanno bene e stanno facendo tante belle cose. Bene così, quando stanno tutti bene i problemi sono miei".

Le carte a disposizione di Italiano per giocarsi al meglio la sfida con l'Hellas sono varie e tutte preziose, ora tocca al campo parlare domani, per la prima di tante finali da qui a maggio. "E' sicuramente una partita importante e ci sono ancora 33 punti a disposizione. Il match di domani va affrontato come una gara che può darci continuità dopo le due vittorie, nonché un'occasione per dimostrare che ci siamo, su un campo difficile".

Arbitro

Arbitra Rapuano, assistenti Tolfo e Rossi. Quarto uomo Pairetto, al Var La Penna e Marini.

I convocati del Bologna scelti da Vincenzo Italiano:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.