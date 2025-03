Torneo di Viareggio. Vince il Toro ma la Vis c’è e fa soffrire i granata

TORINO3VIS PESARO1

TORINO: Balagus, Gatto (46’Ventura), Desole, Trahoré (46’Castaldi), Lohmatov (74’Finizio), Grandi (62’Acquah), Brzyski, Cecchinato, Sandrucci (62’ Kugyela), Merlo (46’Yesin), Conte (46’Spadoni); all.Vegliato

VIS PESARO: Zocchi, Ventoruzzo, Fraternale, Simi (68’Martinelli), Mariani (59’Cangiano), Mandara (46’Sebastiani), Iaquinta (78’Falsinotti), Borro (68’Violini), Portarski, Barrere Lopez, Agati (59’ Chudy). All. Mariani

Arbitro: Biagini di Lucca

Reti: 9’Conte (T), 18’Barrere Lopez (V), 24’ e 39’ Merlo (T)

La Vis Pesaro fa la sua figura contro una delle superpotenze del torneo di Viareggio e dunque del calcio giovanile italiano. La squadra, formata da calciatori di Primavera e Under 17, allenata da Mariani fa soffrire i granata soprattutto nel secondo tempo, dopo avere pareggiato con Barrere Lopez la rete dello svantaggio iniziale. L’argentino è lesto a intercettare una palla rimessa incautamente in gioco dal portiere avversario. Nel primo tempo è il Torino a mostrarsi più intraprendente, e la Vis paga un paio di episodi: di cui approfitta Merlo che al 24’ recupera palla a centrocampo e si invola per il 2-1, concedendo il bis pochi minuti dopo a conclusione di una bella azione.

La Vis comunque non demorde e soprattutto nella ripresa tenta di sfondare più volte le linee granata, senza riuscirci ma mostrando comunque doti tecniche e carattere: "Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi – ha commentato mister Mariani alla fine – per quello che hanno fatto vedere e per avere messo sotto in alcuni frangenti una squadra fortissima come il Toro. Abbiamo dimostrato di avere talento, ci tenevamo parecchio per la società, per il presidente che ci ha voluti qui, per il direttore che ci ha seguiti e per noi, oltre che per la città". Soddisfatto anche mister Varriale tecnico dell’Under 17: "Una prestazione che ci inorgoglisce, faccio i complimenti a tutti i ragazzi". La classifica vede il Torino in testa con 6 punti, seguono a 4 Ojodu Ciy, e con 1 punto Vis e Asteras Aktor che si incontrano domani alle 15 giocandosi le ultime possibilità di passare il turno.

d. e.