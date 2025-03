Inter-Udinese, Inzaghi con Arnautovic: probabili e orari tv

Bologna, 29 marzo 2025 – Crocevia importante di campionato nella domenica calcistica della Serie A. Tre match tutti da gustare con l’Inter impegnata in casa con l’Udinese, e con un occhio al Maradona, dove il Napoli ospita il Milan, e al Franchi, dove la viola attende l’Atalanta: lotta Scudetto ancora aperta. La squadra campione d’Italia si appresta a vivere un altro tour de force dato che a breve sarà anche momento di semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma prima c’è l’ostica Udinese, che ha vissuto una grande fase centrale di stagione prima di rallentare nelle ultime partite. Inzaghi non vorrà distrazioni e cercherà di continuare la marcia per difendere i tre punti di vantaggio sul Napoli e i sei sull’Atalanta, battuta al Gewiss dai nerazzurri. Senza Lautaro, però, perché il fastidio muscolare non è ancora stato smaltito e il tecnico dovrà trovare un partner di attacco per Thuram.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi deve fare a meno di Lautaro Martinez, problema muscolare, così come di Dumfries e Zielinski, anche loro infortunati muscolari, a cui si aggiunge la squalifica di Alessandro Bastoni. Spazio allora a Pavard, Acerbi e Carlos Augusto in difesa, sull’esterno tornano Darmian e Dimarco, mentre in mezzo scelte classiche con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, senza il toro, potrebbe toccare ad Arnautovic affiancare Thuram. Nell’Udinese niente Thauvin ancora fuori per problemi fisici, così Runjaic potrebbe scegliere Ekkelenkamp come partner offensivo di Lucca. A centrocampo Lovric, Karlstrom e Payero in mezzo con Ehizibue e Kamara esterni. Assetto difensivo con Ehizibue, Bijol e Solet. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp, Lucca. All. Runjaic.

Precedenti e statistiche

Sono 118 i precedenti totali tra Inter e Udinese con 62 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 24 successi friulani. Il primo precedente della storia risale al 4 ottobre 1925 con il successo esterno dei meneghini per 3-4, mentre la prima vittoria friulana risale solo al 16 dicembre 1951 con il 2-1 a Udine. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e potrebbe eguagliare la propria striscia record di cinque successi consecutivi contro i friulani, già registrata tre volte nel torneo nella storia. I successi diventano cinque se si conta il 2-0 in Coppa Italia agli ottavi di questa stagione. Inoltre, l’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro l’Udinese in Serie A con un punteggio complessivo di 16-2. L’ultimo successo in campionato dei friulani al Meazza risale al 16 dicembre 2017: 3-1 firmato Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Antonín Barák (Mauro Icardi a segno per il club meneghino), mentre in casa al Friuli si registra il 3-1 del 18 settembre 2022 (Barella, autogol Skriniar poi Bijol e Arslan).

Dove vedere il match

Il match tra Inter e Udinese si disputa domenica 30 marzo, presso lo stadio di San Siro, con calcio d’inizio alle ore 18. Prevista la diretta sia su Sky, sui canali 202, 213 e 251, sia sulla piattaforma Dazn. Per quanto riguarda le telecronache, su Sky spazio ad Andrea Marinozzi e Blerim Dzemaili, su Dazn ci saranno invece Riccardo Mancini e Marco Parolo. Leggi anche - Orsolini fa volare il Bologna: 0-1 a Venezia