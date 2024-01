Torneo pulcini. Accademia granata dietro alla Vis

Il primo torneo di Natale Pulcini allo stadio ‘Mancini’ ha visto trionfare la Vis Pesaro, seconda l’Accademia Granata. Ultimo posto del podio a pari merito per Real Metauro e Accademia Rimini. Hanno partecipato anche le squadre di Urbania, Gubbio, Fossombrone e Ancona. Presenti per la premiazione i giocatori della prima squadra dell’Alma Juventus Fano, capitan Gianluca Urbinati, Guido Guerrieri, Sergio Gonzales e Sedrick Kalombo, oltre a Lamberto Zauli e Roberto Canestrari, due grandi ex della squadra granata.