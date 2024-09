Sfuma il primo trofeo con il Toronto per Bernardeschi e Insigne: vince il Vancouver

Toronto (Canada), 27 settembre 2024 – Poteva essere la notte di gloria di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, volti noti della Serie A in quanto ex giocatori di Napoli e Juventus, ma un altro italiano ha deciso di rovinar loro la festa: i Vancouver Whitecaps di Vanni Sartini, tecnico nato a Firenze, hanno trionfato al Canadian Championship ai calci di rigore. Quello di Sartini e dei suoi è il secondo titolo di fila, nonché il secondo trofeo in carriera per il mister fiorentino, che nel corso della sua carriera è stato anche collaboratore tecnico dell’allenatore del Cagliari Davide Nicola durante le sue esperienze al Livorno e al Bari. Sartini è approdato in America nel 2016, inizialmente come docente per la scuola allenatori e collaboratore della federazione per la formazione delle giovanili statunitensi. Dopo tre anni, nel 2019, si è trasferito in Canada, inizialmente per allenare i Vancouver Whitecaps Under-23, ma due anni dopo, a seguito dell’esonero di Marc Dos Santos, è approdato in prima squadra, con la quale ha vinto per due volte il campionato canadese. Per la partita di ieri ha tanto da recriminarsi Federico Bernardeschi, che al 38’ del primo tempo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare il vantaggio al Toronto FC. I tempi regolamentari hanno visto un Toronto decisamente più aggressivo, come dimostrano i 15 tiri a 7, di cui 7 a 2 nello specchio, per la squadra di Bernardeschi e Insigne, ma il risultato non si è sbloccato, perciò si è arrivati ai calci di rigore, dove la squadra di Sartini ha trionfato grazie ai 4 centri su 5 e agli errori degli avversari Longstaff e Thompson. Ancora una delusione, quindi, per i due italiani, che rimangono ancora a secco di trofei dal loro approdo a Toronto, nel 2022. Adesso, tutte le attenzioni dei due si rivolgeranno alla Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e il Canada, nel quale il Toronto, inserito nella Eastern Conference, si trova all’ottavo posto, che non garantisce l’accesso diretto alla fase finale ma prevede un playoff contro la nona classificata, che in questo momento risulta essere il Philadelphia Union. Dall’arrivo in Canada, Insigne ha messo insieme 55 presenze e 18 gol, mentre Bernardeschi 78 presenze condite da 22 reti. Non un cammino esaltante per l’ex Napoli e l’ex Juve, che nel luglio del 2022 sono arrivati a Toronto con l’obiettivo di alzare decisamente il tasso tecnico della squadra ma che, a conti fatti, non hanno reso quanto i canadesi si aspettassero. La prossima sfida del Toronto in MLS sarà domenica 29 settembre alle 2:30 italiane contro i Chicago Fire, con i due italiani che avranno subito la chance per rifarsi dopo la pesante sconfitta di ieri notte.

Leggi anche - Serie A, Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse