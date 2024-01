Trattative. I giallorossi vogliono Alfieri e Guadagni

Sono giorni di intenso lavoro per il dt José Cianni. La Recanatese sta provando a riportare in giallorosso l’attaccante Giuseppe Guadagni (foto) che ha iniziato la stagione nella Lucchese e che da gennaio del 2023 è stato agli ordini di Pagliari. La punta ha totalizzato 17 presenze segnando 3 reti. A Lucca vanta finora 16 presenze e 2 gol. Su Guadagni c’è anche l’interesse del Sorrento.

Non è un mistero che sin dall’estate la Recanatese avrebbe fatto di tutto per riprendersi il centrocampista Vincenzo Alfieri, ci sta provando anche adesso ma ma al momento il Benevento non è intenzionato a privarsene e sulle sue tracce ci sono anche Renate e Latina.