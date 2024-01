Trattative, il dt Cianni parla con il Benevento per Alfieri. Recanatese, fatta per Shiba e Guidobaldi

Il campo è la priorità assoluta ma il mercato vive ore caldissime. È fatta per l’arrivo in prestito dal SudTirol di Christian Shiba, profilo che si adatta alla perfezione ai "desiderata" di Pagliari. Difensore centrale non ancora 23eenne già con qualche significativa esperienza alle spalle: nelle ultime tre stagioni è stato titolare quasi inamovibile a Ravenna e soprattutto a Pontedera dopo essere stato lanciato dalla Sangiustese con un passaggio fondamentale nella Primavera del Sassuolo. Va a rafforzare un reparto che ha urgente necessità di innesti ma anche di muscoli e centimetri perché le troppe reti subite, ben 27 con l’ultimo clean-sheet che risale a fine ottobre quando ci fu il nulla di fatto casalingo col Perugia, stanno penalizzando il cammino dei giallorossi. L’altra notizia è rappresentata dal ritorno di Filippo Guidobaldi, punta del 2004 ceduta nell’agosto scorso alla Fiorentina dopo una lunga trattativa. Il talentino originario di Offagna con la Primavera1 del club viola ha disputato solo alcuni brevi spezzoni di gara partendo solo una volta nell’undici titolare. Poche possibilità che hanno indotto le parti a un parziale dietro front che non deve essere interpretato come una bocciatura ma come una nuova possibilità. Sempre fitto il dialogo con il Benevento per Alfieri e non solo: se ne saprà di più nelle prossime ore.