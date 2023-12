Trattative in serie C. La Recanatese su un difensore. Un under nel mirino deI dt Cianni

Primi "spifferi" di un mercato invernale che potrebbe rimescolare le carte all’intero girone. Che la Recanatese debba intervenire è fuori discussione ed il dt Cianni si sta portando avanti con il lavoro tra sondaggi vari. In un caso la trattativa sottotraccia è già in fase avanzata e dovrebbe riguardare un difensore under che andrebbe a rinforzare un reparto quantitativamente penalizzato anche dopo la rescissione consensuale con Marinacci. Una "pista" potrebbe condurre a un ragazzo di belle prospettive del 2004 il cui identikit è ancora top secret ma che avrebbe all’attivo qualche esperienza tra i professionisti. Chiudere è un altro conto ma l’attivismo del dirigente giallorosso farebbe pensare che le premesse sono positive. Le voci si rincorrono anche su Luca Senigagliesi e non è un mistero il corteggiamento pressante che giunge dal San Benedetto. In realtà ancora non è stato definito nulla e forse, da parte del 25enne centrocampista esterno, qualche riflessione sarebbe doverosa prima di concludere anche perché si tratta di una scelta con pochi margini di errore.