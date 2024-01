Tre gol e due espulsioni. L’Ellera sbanca anche Branca e blinda il terzo posto in classifica

BRANCA

BRANCA (4-1-3-2): Sergiacomi; Sorbelli, Fondacci, Matarazzi, Lilli; Giambi; Patrignani, (1’ st Benedetti) De Iuliis, Mangiaratti; Marchi, Fastellini. A disp.: Lapazio, Roscini, Bontempi, Giacometti, Gatti, Biagiotti, Soumahoro, Berettini. All.: Lisarelli.

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca, De Palma, Cenerini, Bartoli (43’ st Piccioli); Campelli, Trinchese, Convito; Fioretti (22’ st Mottola), Rossi (46’ st Boldrini), Tempesta (32’ st Consonni). A disp.: Guerra, Morlunghi, Ndedi Rodrigue, Sargentini, Mennini. All.: Bisello Ragno.

Arbitro: Temperoni di Terni (Alessandra Angeli e Polveri di Foligno).

Marcatore: 36’ pt Rossi (E), 43’ pt Bartoli (E), 21’ st De Iuliis rig. (B).

NOTE: espulsi all’8’ st Fondacci (B) e al 12’ st Della Rocca (E) per somma di ammonizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Bisello Ragno, Tempesta, Segoloni (E), Marchi, Mangiaratti, Fastellini, Lisarelli (B). Recupero: pt 1’, st 7’.

L’Ellera sbanca anche Branca con un 2-1 che permette alla formazione di Bisello Ragno di consolidare il terzo posto, portandosi a più 4 sul Castiglione del Lago. Seconda sconfitta di fila, invece, per il Branca che scivola in piena zona playout e 3 punti dalla salvezza diretta. La gara si sblocca al 36’ quando il grande ex Rossi approfitta di un rinvio mancato di Fondacci per firmare l’1-0 e il gol numero 21 che lo porta da solo in vetta alla classifica marcatori. Prima dell’intervallo l’Ellera trova anche il raddoppio con Bartoli al termine di un’azione da manuale sulla corsia mancina. In avvio di ripresa doppia espulsione: prima il secondo giallo per Fondacci, al minuto 53, e, al 57’, seconda ammonizione anche per Della Rocca. In dieci contro dieci il Branca prima chiede un rigore al 59’ poi accorcia le distanze con De Iuliis su rigore concesso per fallo di Bartoli su Fastellini.