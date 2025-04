Trestina batte Siena 2-1: Borgo segna il gol vittoria nei minuti di recupero

TRESTINA 2 SIENA 1

TRESTINA (4-4-2): Fratti 6; Nouri 6 (30’ s.t. Dottori 6,5), Sensi 7, De Meio 7, Giuliani 6,5; Orselli 6 (25’ s.t. Granturchelli 6,5), D’Angelo 7 (36’ s.t. Serra 6), Lisi 6, De Souza 5,5 (43’ s.t. Borgo 7,5); Ferri Marini 6; Mencagli 5,5. All. Calori 6,5

SIENA (4-3-1-2): Giusti 6; Morosi 6, Achy 6,5, Biancon 6,5, Cavallari 6; Suplja 6 (45’ s.t. Rogani s.v.), Bianchi 7, Pescicani 6; Masini 5,5 (30’ s.t. Galligani 5,5); Boccardi 6 (43’ s.t. Candido s.v.), Semprini 6,5 (30’ s.t. Giannetti 5,5). All. Magrini 5,5

Arbitro: Cortese di Bologna 7

Marcatori: 4’ s.t. Semprini, 19’ s.t. D’Angelo, 46’ s.t. Borgo

TRESTINA - In svantaggio ad inizio ripresa, il Trestina prima agguanta la parità e poi nei minuti di recupero sigla il gol che vale una vittoria contro il Siena di fondamentale importanza in chiave salvezza. Partita dai 2 volti, con una prima frazione anonima a cui fa seguito un secondo tempo che è un condensato di emozioni. Il tecnico altotiberino Calori, che deve rinunciare agli infortunati Bucci e Marcucci, propone Nouri quale esterno di difesa e getta nella mischia dal 1’ Orselli: sul fronte opposto, mister Magrini opta per il consueto 4-3-1-2. Nei primi 45’ le squadre si affrontano soprattutto a centrocampo e nessuna delle due si rende pericolosa. Al 3’, su corner, Bianchi devia di tacco, mandando il pallone sull’esterno della rete. Al 23’ i padroni di casa si fanno vedere in avanti: De Souza anticipa Achy, ma è contrato da Biancon al momento del tiro. La ripresa si apre (2’) con un’occasionissima per i toscani; tiro cross di Suplja, deviazione da distanza ravvicinata di Boccardi e provvidenziale intervento di De Meio che devia in angolo. È il preludio del gol che arriva 2’ dopo: assist di Boccardi e piatto mancino di Semprini che porta in vantaggio i suoi. Il Trestina rischia ancora all’8’, con il pallone che scavalca il portiere e Sensi che salva in corner. Al 19’ gli altotiberini pervengono al pareggio: punizione di Lisi dalla destra, palla che attraversa tutta l’area e colpo di testa in tuffo di D’Angelo che vale l’1-1. Il match ora è vibrante ed al 24’, su conclusione da posizione favorevolissima di Masini, Sensi ci mette una pezza deviando in angolo. Al 46’ il gol della vittoria trestinese: angolo di Giuliani e perentorio stacco di testa di Borgo (in campo da appena 3’) che indirizza il pallone in fondo al sacco e fa esplodere di gioia lo stadio "Casini".

Paolo Cocchieri