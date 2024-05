Trestina, prime conferme

Dopo essersi assicurata la permanenza nel campionato di serie D, in casa Trestina

si inizia a programmare la prossima stagione

agonistica. A livello dirigenziale, la linea individuata è quella della continuità. Nei giorni scorsi si è riunito il consiglio direttivo, che ha riconfermato alla presidenza Leonardo Bambini, che sarà ancora affiancato dai vicepresidenti Valerio Galizi e Giovan Battista Antonelli. Una struttura ormai collaudata e coesa, che nel tempo ha saputo costruire un piccolo miracolo calcistico chiamato Trestina: un club espressione di una frazione del comune di Città di Castello che da anni si misura nel campionato di serie D, confrontandosi con squadre espressione di piazze di ben altre dimensioni. Il traguardo della salvezza è stato matematicamente centrato con una giornata di anticipo, ma di fatto l’obiettivo era stato conseguito da tempo, dato da non trascurare per una squadra che aveva beneficiato del ripescaggio. Sul fronte delle conferme, da segnalare anche quella del direttore sportivo Sante Podrini (anche in questo caso si tratta di un legame consolidato), che nelle operazioni di mercato sarà coadiuvato da Lorenzo Bambini: proprio l’ingresso in questa veste del figlio del massimo dirigente rappresenta l’elemento di novità. Il tandem appena formatosi è già al lavoro per definire la composizione di staff tecnico (il rapporto con l’allenatore Davide Ciampelli sembra destinato a concludersi) e rosa dei giocatori.

Paolo Cocchieri