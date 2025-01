Turno infrasettimanale in serie D. Folgore Caratese al crash test con la Pro Palazzolo

Il Città di Varese punta ad avvicinare ulteriormente il Bra, capolista nel girone A. Folgore Caratese e Desenzano, nel B, vogliono tenere nel campo visivo il lanciato Ospitaletto. Sono due dei temi offerti dalla 25esima giornata del campionato di Serie D in programma oggi, alle 14.30.

Nel girone A il Città di Varese, secondo con 49 punti, riceve l’Oltrepò che è invece sestultimo e cerca punti salvezza. E ossigeno prezioso cerca anche la Vogherese che, quintultima con 24 punti, riceve il Fossano.

Nel girone B la capolista Ospitaletto ospita la pericolante Nuova Sondrio mentre il Desenzano, secondo con la Folgore Caratese, se la vdrà in casa con il Sangiuliano. La stessa Folgore si prepara per una sfida d’alta classifica, in Brianza, con la Pro Palazzolo, quinta forza del campionato.

La Casatese Merate testerà invece le sue ambizioni playoff sul campo del Crema. Punti sicurezza per evitare i playout o addirittura la zona retrocessione sono in palio nei match Ciliverghe-Castellanzese, Club Milano-Magenta e Vigasio-Fanfulla.

La Varesina cerca rilancio e l’incremento dei 40 punti che la vedono a oggi quarta in classifica: arriva la nobile decaduta Chievo. Poi il Sant’Angelo che non vuole perdere di vista l’alta classifica ricevendo il Breno. Conclude il girone Pro Sesto-Arconatese in programma alle 18.

Nel girone C il Villa Valle quinto in classifica riceve il Mestre. Il Brusaporto sesto accoglie l’Este e il Caravaggio ottavo il Cjarlins Muziane. La Real Calepina cerca invece punti per uscire dalla zona playout sul campo del Brian Lignano Calcio. Stesso discorso per la Virtus Ciserano Bergamo che fa visita al Campodarsego.

Cristiano Comelli