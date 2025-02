Tottenham-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier League

Londra, 15 febbraio 2025 – Sulla carta si tratterebbe di un big match, in quanto si affrontano due tra le squadre più vincenti d'Inghilterra: da un lato c'è il Manchester United con 68 trofei totali tra i quali 20 campionati, 13 Coppe d'Inghilterra e 3 Champions League, mentre dall'altra c'è il Tottenham con 24 titoli conquistati nell'arco della sua storia. Tuttavia, questa stagione è decisamente più complicata del previsto per entrambe le squadre: i red devils si trovano al quattordicesimo posto in classifica con appena 29 punti conquistati in 24 gare con 8 vittorie, 5 pareggi e ben 11 sconfitte, gli Spurs inseguono con due lunghezze in meno e in stagione hanno maturato 8 successi, 3 pari e ben 13 ko.

Cosa c’è da sapere

Amorim e i suoi sono reduci dalla vittoria al Quarto turno di FA Cup per 2-1 contro il Leicester, dopo la sconfitta casalinga contro il Crystal Palace. In Europa League, invece, la musica è ben diversa: nella fase campionato Bruno Fernandes e compagni hanno racimolato diciotto punti in otto gare, piazzandosi al terzo posto alle spalle di Lazio e Athletic Bilbao. Tuttavia, domani conterà soltanto il campionato, e i red devils sono costretti a risalire la classifica per tentare almeno un piazzamento europeo, anche se la zona Europa è più un sogno che un obiettivo. Anche il Tottenham in Europa League ha fatto un buon cammino, classificandosi al quarto posto con un punto in meno proprio dei red devils e conquistando la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Postecoglou e i suoi, però, sono reduci dalla sconfitta per 4-0 in Coppa di Lega contro il Liverpool e dal ko in FA Cup al Villa Park contro l'Aston Villa. Per entrambe le squadre si tratta di un momento delicato di una stagione difficilissima, tutte e due hanno bisogno di punti e la gara di domani sarà importante soprattutto per quanto riguarda il fattore mentale.

Le probabili formazioni di Tottenham – Manchester United

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Gray, Danso, Davies, Spence; Bentancur, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Richarlison, Son. All. Postecoglou.

Manchester United (3-4-3): Onana; Mazraoui, Yoro, Maguire; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Diallo, Hojlund, Fernandes. All. Amorim.

Dove vedere Tottenham – Manchester United in tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Manchester United sarà visibile domenica 16 febbraio dalle ore 17:30 su Sky al canale Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.