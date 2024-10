Tutto in 15 minuti. Seconda vittoria di fila per il Cannara di Ortolani. Piegato il Castiglione

caNNARA

2

CASTIGLIONE DEL LAGO

0

CANNARA: Stefanelli, En. Bertaina, Ricci, Camilletti, Zanchi, Bolletta, Cardoni, Montero, El. Bertaina, Della Vedova, Roselli. A disp.: Liotti, Malizia, Frustini, T. Baglioni, Schvindt, Petterini, Ferrario, Vitaloni, Luparini. All.: Ortolani.

CASTIGLIONE DEL LAGO: Guerri, Sabadashka, Guarracino, Sanchez, Dias Braga, Ferri, Treppiedi, Galeotti, Cesarini, Lautaro, Bartolini. A disp.: Castrini, Lesti, Vassallo, Roscini, Rachini, Versiglioni, Manchia, Skendaj, Ruggieri. All.: Machi. ARBITRO: Elia di Ostia Lido (Cannoni di Città di Castello e Marotta di Orvieto).

Marcatori: 6’ pt Montero, 15’ pt El. Bertaina.

NOTE: spettatori 150 circa.

Seconda vittoria di fila per il Cannara che, dopo aver espugnato Ponte Valleceppi, conquista anche il primo successo casalingo battendo 2-0 il Castiglione del Lago. La firma è sempre tutta argentina proprio come nel successo di domenica scorsa a Ponte Valleceppi. Una gara che i rossoblù incanalano subito sui binari consoni ai ragazzi di Ortolani che al 6’ sono già in vantaggio quando l’argentino Montero anticipa tutti, sull’angolo di Della Vedova, e fa 1-0. Neanche il tempo di riorganizzarsi per il Castiglione del Lago che i padroni di casa raddoppiano. Stavolta è Elian Bertaina a siglare il 2-0 al quarto d’ora. Quinto centro in campionato per l’argentino che balza anche in vetta alla classifica marcatori. Subito dopo Roselli avrebbe la palla del 3-0 ma Guerri rimedia allo svarione commesso sul secondo gol, salvando la sua porta. Machi prova a dare una scossa ai suoi ma i rossoblù si difendono senza concedere spazi, portando a casa la seconda vittoria consecutiva. I lacustri ultimi con il Città di Castello.