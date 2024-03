U21, 1-1 con la TURCHIA. Azzurrini beffati. Spalletti osserva

italia

1

turchia

1

ITALIA (4-3-3): Desplanches 7.5; Zanotti 6 (43’st Kayode sv), Coppola 6, Pirola 6 (28’pt Ghilardi 7), Ruggeri 6; Ndour 6.5, Prati 6, Calafiori 6.5; Fabbian 6.5, Gnonto 5.5 (33’st Oristanio sv), Casadei 5.5. Ct: Nunziata 6.

TURCHIA (4-4-2): Alemdar 6.5; Bayram 6 (39’pt Altikardes 6), Kaplan 6.5, Iagir 6.5 (32’st Yardimci sv), Ozcan 6; Yildiz 5.5, Elmaz 5.5, Beyaz 6 (15’st Canak 5.5), Kilicsoy 6.5; Destan 5, Yildirim 4.5 (32’st Guruk sv). Ct: Surme 6.

Arbitro: Grado (Esp) 5.5.

Reti: 5’st Ghilardi, 46’st Kilicsoy.

Note: ammoniti Casadei, Kilicsoy, Gnonto, Kaplan, Yildirim, Calafiori, Ozcan, Prati, Fabbian.

FERRARA

Dopo il match vinto con la Lettonia a Cesena, l’Italia Under 21 viene beffata dalla Turchia che raggiunge il pareggio 1-1 nel finale in un match dominato delle qualificazioni agli Europei di categoria 2025. Sotto lo sguardo del Ct azzurro Luciano Spalletti, i ragazzi di Carmine Nunziata rischiano di andare sotto in un primo tempo ben giocato (rigore fallito dai turchi), mentre nella ripresa trovano subito il vantaggio con Ghilardi, sfiorano il raddoppio, ma alla fine arriva la doccia fredda del gol di Kilicsoy che n recupero approfitta di una dormita colossale della difesa italiana che protesta per una presunta uscita del pallone. Gli azzurrini restano primi nel Gruppo A con 15 punti, davanti all’Irlanda a quota 13 (ma con una partita in meno) e alla Norvegia a 12.