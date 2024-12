Fiorentina-Udinese 1-2, Lucca e Thauvin firmano il colpaccio

Firenze, 23 dicembre 2024 – L’Udinese si fa il regalo di Natale anticipato e sbanca l’Artemio Franchi battendo 2-1 in rimonta la Fiorentina: i viola, reduci dal ko nel derby dell’Appennino contro il Bologna, vedono così interrompersi anche striscia di risultati utili interni, che durava da ben diciannove partite. Un successo strappato con le unghie e con i denti dai bianconeri che, dopo appena 8’, sono finiti sotto nel punteggio per effetto del rigore trasformato da Kean. I padroni di casa non hanno però saputo dar seguito al buon avvio e, pur creando buone occasioni, non sono riusciti a colpire ulteriormente un’Udinese che nella ripresa è prepotentemente salita in cattedra piazzando un micidiale uno-due. I gol al 50’ di Lucca (che ha poi colpito anche un palo in rovesciata) e al 57’ di Thauvin hanno infatti completamente ribaltato la gara in favore dei friuliani, i quali hanno poi saputo resistere con grande grinta all’assedio finale dei viola.

Primo tempo

La Fiorentina prova subito a fare la partita con autorità e dopo 5’ arriva il primo episodio chiave della gara: in piena area di rigore dell’Udinese Kristensen stende Sottilò che protesta vibratamente chiedendo il rigore – che l’arbitro inizialmente non concede – e si prende il primo cartellino giallo della gara. La ragione è però dalla parte del giocatore viola perché Marcenaro viene richiamato dal VAR e, dopo un breve controllo al monitor, cambia la sua decisione e concede il penalty per i toscani: sul dischetto si presenta Kean che sblocca il risultato con una conclusione abbastanza centrale ma molto potente. Le cose si mettono quindi subito in discesa per i viola che gestiscono il pallone, spingono e al 17’ hanno un’altra importante occasione con Colpani, il cui colpo di testa viene deviato in corner. L’Udinese incassa, cerca di guadagnare metri grazie soprattutto alle accelerazioni e agli spunti di Thauvin e Zemura che al 23’ e al 32’ creano le prime due grandi opportunità da rete dell’Udinese. Ai bianconeri manca però precisione in fase di finalizzazione e la Fiorentina prova ad approfittarne al 36’ quando Kean riceve una palla recuperata da Cataldi su un rinvio errato di Sava e, a tu per tu con il portiere avversario, si attarda nella conclusione che viene smorzata provvidenzialmente in corner da Karlstrom. Un grosso pericolo scampato dai friulani che si scuotono e chiudono in crescendo la frazione arrivando nuovamente vicini all’1-1 a tempo quasi scaduto con una bella combinazione tra Kabasele e Lucca, il quale calcia però a lato.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo Runjaic mescola le carte in tavola, cambiando Touré con Abankwah e l’Udinese riparte con le marce alte. Dopo appena 5’ infatti, i bianconeri pareggiano i conti: tutto nasce da un errore in disimpegno sul lato corto dell’area di rigore di Ranieri che serve Ekkelenkamp, il quale non ci pensa due volte e scarica il pallone a Lucca che con un tiro a incrociare supera De Gea per l’1-1. Scatta il click nell’attaccante bianconero che scioglie le briglie e al 52’ arriva a un passo dalla doppietta colpendo il palo con una bellissima rovesciata. La Fiorentina sembra davvero frastornata dal tambureggiante avvio di ripresa degli ospiti che al 57’ completano il loro micidiale uno-due grazie a Thauvin che fa partire un sinistro a giro dal limite, che si insacca nell’angolino per il sorpasso friulano. Per dare la scossa ai suoi, allora, Palladino opta per una girandola di cambi inserendo prima Mandragora e Gundmundsson e successivamente Kouamé e Ikoné: la Viola reagisce e al 69’, sfruttando un errore del neoentrato Atta, crea una ghiottissima opportunità con Kean che, nel cuore dell’area, riceve il pallone e calcia di prima intenzione scheggiando il palo. L’attaccante dei toscani arriva a un passo dal pari anche al 75’ non riuscendo a deviare in rete a pochi centimetri dalla linea di porta il colpo di testa di Kouamé, che aveva scavalcato Sava. Ehizibue dall’altra parte si divora il colpo del ko calciando il pallone sull’esterno della rete e il finale di gara si trasforma in un vero e proprio assedio dei viola che prima conquistano quattro corner ravvicinati e poi mancano l’aggancio con il tiro di Ikoné, su cui Sava sa farsi trovare pronto. Ogni sforzo viola non viene però premiato e al triple fischio di Marcenaro è l’Udinese a festeggiare un successo preziosissimo al Franchi. Il tabellino: Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (dall’86’ Parisi); Adli (dal 62’ Mandragora), Cataldi; Colpani (dal 71’ Ikoné), Beltran (dal 62’ Gundmundsson), Sottil (dal 71’ Kouamé); Kean. All. Palladino Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè (dal 45’ Abankwah); Ehizibue (dall’87’ Rui Modesto), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 67’ Atta), Zemura; Thauvin (dall’87’ Iker Bravo), Lucca. All. Runjaic Marcatori: Kean (Fio. 7’ Rigore), Lucca (Udi 50’), Thauvin (Udi. 57’) Note – Ammonizioni: Sottil, Zemura, Kristensen, Ehizibue, Kouamé, Lovric.