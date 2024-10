Udinese-Cagliari 2-0: Lucca e Davis trascinano i bianconeri al terzo posto con la Juve

Udine, 25 ottobre 2024 – Il Bluenergy Stadium si conferma il fortino inespugnabile dell’Udinese che, battendo con un netto 2-0 il Cagliari nel primo anticipo della nona giornata di Serie A, coglie il quarto successo interno e aggancia la Juventus al terzo posto a pari merito, a quota 16 punti. Un successo più che meritato quello portato a casa dai friulani che sin da subito hanno preso in mano il controllo del match e, una volta rimasti in superiorità per l’espulsione di Makoumbou per doppio giallo alla mezz’ora, hanno sciolto le briglie passando in vantaggio al 38’ grazie al perfetto stacco di testa di Lucca. Il Cagliari dall’altra parte non è invece di fatto mai riuscito ad impensierire i bianconeri che al 78’ hanno messo in ghiaccio il risultato con il primo gol in Serie A di Keinan Davis, un potente destro che si è insaccato sotto la traversa e ha spento le speranze del Cagliari.

Primo tempo

Puntando su un pressing alto e asfissiante e su una fitta e paziente rete di passaggi per trovare la giusta imbucata, l’Udinese cerca ben presto di prendere in mano il pallino del gioco. Il primo tiro in porta di marca bianconera arriva però soltanto al 23’ e porta la firma di Lovric che non impensierisce più di tanto Scuffet, il quale blocca il pallone con una sicura presa a terra. Viste le grosse difficoltà incontrate dal suo Cagliari nell’allentare la pressione avversaria, Nicola prova a spostare Marin sulla corsia di destra ma la mossa del tecnico isolano non porta frutti. Sette minuti più tardi, al 30’, arriva poi il primo episodio chiave della gara che complica e non poco le cose per i rossoblù: finito sul taccuino dei cattivi già al 5’ per un intervento da dietro su Payero, Makoumbou ferma nuovamente una ripartenza dell’argentino trattenendolo a centrocampo e rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Con il Cagliari in apnea e in inferiorità numerica, Nicola è di fatto costretto a togliere Gaetano e inserire Deiola per avere maggior solidità in copertura. L’Udinese fiuta però il colpo grosso e, dopo aver fatto le prove generali del gol con la stilettata di Ehizibue al 37’, un minuto più tardi, mette a segno la rete del vantaggio grazie a Lorenzo Lucca che, con un perfetto stacco di testa, raccoglie il cross di Kamara e insacca il meritato 1-0 che l’Udinese si porta negli spogliatoi a metà gara.

Secondo tempo

La sostanza non cambia ad inizio ripresa: è sempre l’Udinese a fare la partita e a mettere pressione al Cagliari che prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria solo quando i friulani calano fisiologicamente sul piano del ritmo. La buona volontà isolana non porta però a reali apprensioni per la retroguardia bianconera (colpo di testa al 55’ di Mina che non inquadra la porta avversaria da buona posizione). Nicola, a 20’ dalla fine, decide allora di giocarsi il tutto per tutto con un triplo cambio effettuato con l’intento di aumentare la pericolosità offensiva: dentro Lapadula, Luvumbo e Zortea al posto di Adopo, Augello e Piccoli. Tre anche le sostituzioni di Runjaic che attinge dalla panchina per trovare freschezza e proteggere il risultato: al posto di Payero, Ehizibue e Lucca entrano Zarraga, Rui Modesto e Iker Bravo. A trarre maggior giovamento dalla girandola di cambi è la formazione bianconera che al 78’ mette in ghiaccio i tre punti. Nasce tutto da un recupero a centrocampo, la palla arriva a Karlstrom che serve Davis, il quale di potenza salta Luperto e scarica un violentissimo destro che gonfia la rete avversaria. Un 2-0 che permette ai friulani di innestare definitivamente il pilota automatico fino al triplice fischio di Manganiello che sancisce il quarto successo interno degli uomini di Runjaic. Il tabellino Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele (dall’85’ Kabasele), Bijol, Tourè; Ehizibue (dal 72’ Rui Modesto), Lovric, Karlstrom, Payero (dal 72’ Zarraga), Kamara (dall’85’ Zemura); Davis, Lucca (dal 72’ Iker Bravo). All. Runjaic. Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin (dall’89’ Prati), Makoumbou, Adopo (dal 71’ Luvumbo), Augello (dal 71’ Zortea); Gaetano (dal 37’ Deiola); Piccoli (dal 71’ Lapadula). All. Nicola. Marcatori: Lucca (38’), Davis (78’). Note – Ammonizioni: Lucca, Touré, Azzi. Espulsi: Makoumbou (doppio cartellino giallo).